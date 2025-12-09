الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد نقص الحديد أحد أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعاً وغالباً ما يتم إغفاله، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بحوالي مليار شخص حول العالم، وفقاً لدراسة حديثة نشرت في مجلة الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية. ويلعب الحديد دوراً أساسياً في إنتاج بروتين الهيموغلوبين، المسؤول عن إيصال الأكسجين إلى بصيلات الشعر، وعند انخفاض مستوياته، يتباطأ نمو الشعر ويزداد تساقطه وهشاشته.

نقص الحديد: إليك حلول تساقط الشعر



خطوات العلاج الأساسية:

التشخيص أولاً: الخطوة الأولى لمواجهة المشكلة هي إجراء فحص دم شامل لتحديد نسبة الحديد بدقة والتأكد من السبب الجذري لتساقط الشعر.



رفع مستويات الحديد: تعطى الأولوية لرفع معدلات الحديد في الجسم، ويتم ذلك عبر اتباع نظام غذائي غني بـ:



اللحوم الحمراء.



الخضراوات الورقية.



البقوليات والفواكه المجففة.



المكملات الغذائية: في معظم الحالات، تكون المكملات ضرورية، ويجب عند تناولها:



تجنب القهوة والشاي.



التركيز على فيتامين سي لتحسين الامتصاص.



تجنب تناولها مع الكالسيوم.



الصبر والمواظبة: يشير الخبراء إلى أن عودة الحديد في الدم إلى مستوياته الطبيعية وانعكاس ذلك إيجاباً على نمو الشعر قد يستغرق حوالي تسعة أشهر.



العلاجات التجميلية الداعمة:

بالإضافة إلى تعويض نقص الحديد، يمكن للعلاجات التجميلية أن تقدم دعماً كبيراً في تحفيز نمو الشعر، ومنها:



الوخز بالإبر الدقيقة مع الإكسوسومات: يعمل على تحفيز نمو الشعر عن طريق تأمين البروتينات والدهون والأحماض النووية اللازمة للتواصل الخلوي وتعزيز صحة جريبات الشعر.



العلاج بضوء LED: استخدام الخوذات المزودة بهذا الضوء ينشط بصيلات الشعر في مرحلة النمو، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل الالتهابات، مما يعزز كثافة الشعر.



العناية بألياف الشعر الهشة:



يتضمن العلاج أيضاً حماية ألياف الشعر التي تصبح أكثر تكسراً وهشاشة بسبب نقص الحديد. ولذلك، يُنصح بـ:



تجنب حرارة أدوات التصفيف الكهربائية.



تجنب التسريحات التي تعتمد على شد الشعر.



استخدام أغطية وسائد حريرية لمنع تكسر وجفاف الشعر.



استعمال الأمصال المصممة خصيصاً لتقوية فروة الرأس.