الرياض - كتبت رنا صلاح - قدمت الدكتورة ليزا دامور، الاختصاصية النفسية السريرية (والتي شاركت مستشارةً في فيلم Inside Out 2 لتصوير المشاعر)، نصائح عملية لمساعدة الأطفال والمراهقين على التغلب على نوبات القلق التي تمنعهم من الحصول على نوم هادئ.

اختصاصية نفسية تقدم حلولاً لقلق الأطفال قبل النوم

وتؤكد الدكتورة دامور على أن القلق والسهر يغذيان بعضهما البعض، وأن النوم الكافي هو "صمغ يمسكنا ببعضنا"، حيث أن نقص النوم يحول المشاكل الصغيرة إلى أزمات.



أبرز النصائح والاستراتيجيات للتغلب على قلق النوم:



روتين ثابت قبل النوم (النظافة النومية):



ابدأ روتيناً هادئاً قبل 30 إلى 60 دقيقة من موعد النوم.



يتضمن الروتين عادةً: الاستحمام بماء دافئ، ارتداء ملابس نوم مريحة، وقراءة قصة أو قراءة هادئة.



إطفاء الشاشات:



تجنب جميع الأجهزة الإلكترونية (الهواتف، التلفاز، الأجهزة اللوحية) قبل النوم بساعة على الأقل، حيث يؤثر الضوء الأزرق على إنتاج هرمون الميلاتونين (هرمون النوم).



تهيئة بيئة النوم:



اجعل غرفة النوم مظلمة وهادئة وباردة (درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 19 و 22 درجة مئوية).



يمكن استخدام مصباح ليلي خافت للأمان إذا كان الطفل يخشى الظلام.



تأكد أن السرير مخصص للنوم فقط وليس للعب.



تطبيع القلق والحديث عنه:

امنح الطفل مساحة آمنة للحديث عن مخاوفه قبل النوم.



ساعد الطفل على فهم أن القلق بحد ذاته ليس أمراً "مرضياً" بل هو جزء طبيعي من الحياة، ولكن يمكننا أن نتعلم كيف ندير هذا الشعور.



تقنيات الاسترخاء:



في حال استيقاظ المراهق وشعوره بالقلق الذي يمنعه من النوم، ينصح بمحاولة ممارسة أنشطة بسيطة لتهدئة العقل مثل: الاستماع إلى تأمل موجه (Guided Meditation)، أو ممارسة تمارين التنفس العميق.



التأكيد على الأمان:



بالنسبة للأطفال الأصغر سناً الذين يخشون الانفصال عن الأهل، يمكن طمأنتهم بجملة ثابتة كل ليلة مثل: "أنا هنا لأحميك، وغرفتك آمنة".