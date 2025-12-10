الرياض - كتبت رنا صلاح - نجح علماء روس في تطوير مركبات دوائية جديدة مضادة للأورام تعتمد على النحاس، وهي قادرة على استهداف وتدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

مركبات نحاسية روسية تدمر الحمض النووي لسرطان الحنجرة



تفاصيل الاكتشاف:

المكون الأساسي: ابتكر العلماء مركبات نحاسية ثنائية التكافؤ.



الهدف: هذه المركبات مصممة لتحفيز موت الخلايا المبرمج في أورام الحنجرة البشرية.



تعزيز الفعالية: تم تعزيز فعالية هذه المركبات بإضافة جزء من مركب الفيروسين العضوي المعدني المعروف.



يُظهر هذا التطور إمكانية استخدام المركبات القائمة على النحاس كنهج جديد وفعال للتصدي لسرطان الحنجرة.