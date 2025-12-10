الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة ونُشرت في الدورية العلمية "Oxford University Press" أن الالتزام بـمواعيد ثابتة للنوم كل ليلة يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

تثبيت موعد النوم يخفض ضغط الدم ويحمي القلب

نتائج الدراسة الرئيسية:

تأثير النوم الثابت على الضغط: قام الباحثون بمتابعة 11 بالغاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم. أدى التزامهم بتوقيت نوم محدد لمدة أسبوعين (حيث انخفض تفاوت موعد النوم من 30 دقيقة إلى 7 دقائق فقط) إلى خفض معدل الضغط الانقباضي (العلوي) بمقدار أربع درجات والضغط الانبساطي (السفلي) بمقدار ثلاث درجات على مدار 24 ساعة.



مقارنة بالتغييرات الأخرى: هذا الانخفاض في الضغط يعادل تأثير إجراءات مثل تقليل كميات الملح في الطعام أو ممارسة التدريبات البدنية.



فائدة أثناء النوم: لوحظ أن الالتزام بجدول نوم ثابت ساعد في خفض الضغط بمعدل أكبر أثناء النوم، بواقع خمس درجات للضغط الانقباضي وأربع درجات للضغط الانبساطي.



الأهمية الصحية: أشار الباحثون إلى أن خفض ضغط الدم بمقدار خمس درجات يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 10%.



سبب التأثير:



أوضح فريق الدراسة أن عدم انتظام ساعات النوم يؤدي إلى اضطراب عمل الساعة البيولوجية للجسم، وهي المسؤولة عن تنظيم عملية النوم ووظائف القلب. في المقابل، يساعد الالتزام بجدول ثابت للنوم في الحصول على أنماط نوم صحية.



واعتبر الباحثون أن تثبيت توقيت النوم، في حال تأكيد هذه النتائج بمزيد من التجارب، يمكن أن يكون وسيلة رخيصة وسهلة للحد من مخاطر أمراض القلب والشرايين.