الرياض - كتبت رنا صلاح - مع قدوم موسم المانجو في الاسواق المصرية يزداد اهتمام الناس بهذه الفاكهة لما لها من مذاق محبب وفوائد غذائية كثيرة غير ان هذا الاهتمام الكبير قد يخفي وراءه مخاطر صحية تهدد المستهلك اذ يلجأ بعض التجار الى استخدام مواد كيميائية لتسريع نضج المانجو ولتفادي هذه المخاطر يصبح وعي المستهلك عند الشراء امرا ضروريا لضمان اقتناء ثمار طبيعية وصحية كما ان معرفة انواع المانجو المختلفة تساعد على اختيار الافضل والاستمتاع بالمذاق الطبيعي للفاكهة.

«ما تشتريهاش لو ببلاش».. أخطر نوع مانجو موجود في السوق مرشوش بمادة مسرطنة

تنوع اصناف المانجو في الاسواق

تتنوع انواع المانجو في الاسواق المصرية بشكل واضح ومن اشهرها مانجو كمر ومانجو القطيع ويشير الخبير الزراعي محمد ميشو الى ان مانجو كمر تقطف قبل اكتمال نضجها لتستكمل عملية النضج بعد الحصاد وتتميز بطعم حامض قليل ما يجعلها اقل شعبية في حين تترك مانجو القطيع لتنضج على الاشجار فتكتسب طعما حلوا وطبيعيا لذلك يعتبر اختيار النوع المناسب امر مهم للمستهلك الباحث عن فاكهة لذيذة وآمنة كما ان هذا الاختيار يضمن جودة المنتج ويتيح تجربة غذائية ممتعة.

نصائح لشراء مانجو امنة

يحذر الخبراء من شراء المانجو المعالجة بالكربون او المواد الكيميائية لتسريع النضج لما لها من مخاطر صحية ولهذا ينبغي الانتباه الى لون الثمرة وقوامها ورائحتها الطبيعية والابتعاد عن الثمار الخضراء او اللامعة بشكل غير طبيعي كما ينصح بشراء المانجو من مصادر موثوقة لضمان سلامة الغذاء والاستمتاع بالموسم دون قلق ومن خلال هذه الاحتياطات يمكن حماية صحة العائلة والحصول على تجربة غذائية مريحة وممتعة.