الرياض - كتبت رنا صلاح - يتناول الكثير من الأشخاص العصائر الطبيعية كوسيلة لتحسين صحتهم العامة وتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتعتبر عصائر الطماطم والرمان من أكثر العصائر شهرة في هذا المجال ويهدف كل منهما لدعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال مركبات غذائية متنوعة.

اختيار العصير المناسب للتحكم في ضغط الدم

فعالية عصير الرمان في خفض ضغط الدم

تظهر الدراسات العلمية أن عصير الرمان يتميز بتأثير واضح على انخفاض ضغط الدم خصوصا الضغط الانقباضي حيث تحتوي ثمار الرمان على نترات طبيعية تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية كما يمتلك الرمان مضادات أكسدة تساعد في تنظيم عمل الإنزيمات المتعلقة بضغط الدم ويعد غنيا بالبوتاسيوم الذي يسهم في التحكم بالضغط.

شرب ما بين 150 و300 ميلليتر يوميا من عصير الرمان يقلل ضغط الدم بمقدار خمس إلى سبع درجات

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة تساعد في حماية الأوعية الدموية

البوتاسيوم في الرمان يساهم في تحسين وظيفة القلب والأوعية

يساعد على تنظيم ضغط الدم من خلال تأثيره على الإنزيمات المسؤولة عن التحكم بالضغط

مزايا عصير الطماطم الغذائية

يمتاز عصير الطماطم بقيمته الغذائية العالية فهو غني بالبروتين والألياف والفيتامينات مثل فيتامين ا وسي إضافة إلى الكالسيوم والحديد مما يجعله خيارا مفيدا لدعم الصحة العامة وعلى الرغم من أن الأبحاث تشير إلى فعالية أقل مقارنة بعصير الرمان في خفض الضغط إلا أن مركب الليكوبين الموجود في الطماطم يقدم حماية للأوعية الدموية ويساهم في تحسين الأداء القلبي.

يحتوي عصير الطماطم على بروتين وألياف وفيتامينات متنوعة

مركب الليكوبين يحمي الأوعية الدموية من الأضرار

يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم لدعم التحكم بالضغط

يساهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين وظائف القلب

محاذير استخدام العصائر

يجب الانتباه عند إدخال أي من العصيرين إلى النظام الغذائي حيث قد يتداخل عصير الرمان مع بعض أدوية ضغط الدم كما يحتوي على سكريات طبيعية مرتفعة قد تؤثر على مرضى السكري أما عصير الطماطم فيُنصح باختيار الأنواع قليلة الصوديوم لتجنب رفع الضغط ويظل اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة هو الأساس في التحكم الفعال بضغط الدم.