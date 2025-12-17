الرياض - كتبت رنا صلاح - يواجه الانسان العديد من مشاكل الالتهاب التي تؤثر على صحة المفاصل والقلب وتزيد من التعب والارهاق ويعد تناول الشاي العشبي وسيلة فعالة وسهلة للمساعدة في تقليل الالتهابات وذلك لاحتوائه على مركبات نباتية فريدة تساعد على تقليل استجابات الجسم الالتهابية.
اكتشف انواع الشاي التي تخفف الالتهابات وتدعم صحة الجسم
شاي الكركم وفوائده الصحية
يساعد شاي الكركم على تهدئة الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل ويمكن تحضيره بنقع جذر الكركم الطازج او مسحوقه في ماء ساخن ويعمل الجسم على استخدام الكركمين لتقليل نشاط المسارات الالتهابية في الجسم ومن اهم فوائده
- خفض مستويات البروتين التفاعلي CRP وعامل نخر الورم TNF
- دعم صحة الجهاز الهضمي والمفاصل
- تعزيز الامتصاص مع اضافة الفلفل الاسود او حليب جوز الهند
الشاي الاخضر وتأثيره المضاد للالتهاب
يعتبر الشاي الاخضر من اقوى انواع الشاي التي تحتوي على مركب EGCG المضاد للالتهاب ويساعد على تقليل انتاج السيتوكينات وتقليل الاجهاد التأكسدي ومن اهم تأثيراته
- خفض مستويات عامل نخر الورم TNF والاي انترلوكين IL6
- تحسين وظائف المفاصل لدى الاشخاص المصابين بهشاشة العظام
- تخفيف اعراض امراض الامعاء الالتهابية
شاي البابونج وخصائصه العلاجية
يعمل شاي البابونج على تهدئة الالتهابات وتسريع التئام الانسجة ويستخلص من نقع زهور البابونج المجففة ويحتوي على مركبات تعمل على تنظيم مسارات الالتهاب داخل الجسم وتظهر اهميته من خلال
- تقليل مستويات السايتوكينات IL1 وTNF
- الحفاظ على توازن الاكسدة والاختزال
- دعم صحة الجهاز الهضمي والجلد
شاي الزنجبيل ودوره في تخفيف الالام
يعد شاي الزنجبيل من المشروبات القوية التي تقلل من الالتهابات العضلية وتخفف اعراض الدورة الشهرية ويمكن تحضيره بنقع جذر الزنجبيل الطازج ويحتوي على مركبات الجينجرول التي تعمل على
- خفض مستويات البروتين التفاعلي CRP والاي انترلوكين TNF وIL6
- زيادة مضادات الاكسدة في الجسم
- تخفيف تهيج المعدة مقارنة بمسكنات الالم
شاي النعناع وفوائده المتعددة
يساهم شاي النعناع في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والمفاصل ويحتوي على مركب المنثول الذي ينشط مسارات مضادة للالتهاب ويحد من انتاج السيتوكينات الالتهابية ومن اهم فوائد شاي النعناع
- خفض مستويات IL6 وIL1 وTNF وCOX2
- تعزيز البروستاجلاندينات المضادة للالتهاب
- تحسين صحة الامعاء عند مزجه مع الشاي الابيض
تساعد هذه الانواع من الشاي على دعم الجسم في مقاومة الالتهابات وتحسين الصحة العامة ويمكن الاستفادة منها يوميا كجزء من نمط حياة صحي.