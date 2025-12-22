الرياض - كتبت رنا صلاح - يساعد النظام الغذائي في السيطرة على الأعراض أو الأوجاع التي من الممكن أن تصيب الركبة، فهي مرتبطة بآلام المفاصل بالغالب، وبالتالي ما يتم تناوله من الممكن أن يساعد في المحافظة على المفاصل والعظام القوية، فإذا كنت تعاني من مشاكل في الغضروف في ركبتك؟ إذا كل ما عليك فعله هو تناول بعض الأطعمة.

لنتيجة لا تصدق.. بهذه الأطعمة يمكنك تجديد الغضروف في ركبتك.. تعرف عليها الآن

بشكل عام تعد الأطعمة التي تمتاز بخصائص مضادة للالتهاب من أفضل الأطعمة للركبة، وإليك قائمة بأهمها في ما يأتي:

أطعمة تجدد غضروف الركبة

الأطعمة الغنية بالكولاجين: إن استهلاك الاطعمة الغنية الكولاجين يساعد في التخفيف من الأعراض المؤلمة لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق تقليل التورم في المفاصل المتضررة، ومن أفضل مصادر الكولاجين تشمل شوربة العظام، السمك، الدجاج.

الأطعمة المحتوية على نسب عالية من فيتامين ج: يلعب فيتامين ج دورًا مهمًا في عملية التئام الخلايا ويدعم إنتاج الكولاجين في الجسم، مما يجعله مهمًا لصحة المفاصل، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج الحمضيات مثل الليمون، والبرتقال، والجريب فروت، الفلفل الحلو، البطيخ، المانجو، الكيوي.

أحماض أوميغا 3: تحتوي هذه الأطعمة على مستويات عالية من الأوميغا 3، والتي تعمل على خفض خطر الإصابة بالتهابات المفاصل بشكل أساسي. ومن أبرز هذه الأطعمة عين الجمل وبذور الشيا وبذور الكتان.

الخضروات الورقية: تحتوي الخضروات الورقيّة مثل السبانخ والكرنب مضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية التي تعزز من صحة المفاصل وتزيد من إنتاج السائل الزلالي.

الأطعمة الغنية بفيتامين C: يؤدي فيتامين C دورًا هامًّا في إنتاج الكولاجين، وهو مكون أساسي في بناء الغضاريف، فالفواكه مثل البرتقال والفراولة والكيوي تعتبر من المصادر الجيدة لهذا الفيتامين وتعزّز من صحة المفاصل.

تناول المكسرات مثل اللوز، وبذور السمسم، وجوز الهند، جميعها تحتوى على عناصر ومركبات تعمل على تعزيز الصحة والحفاظ على الغضروف.

نصائح هامة لصحة الركبة

إن تناول أطعمة مفيدة للركبة قد يُساهم في الحد من الالتهابات، لكن ينصح أن تترافق هذه الأطعمة مع مجموعة من الإرشادات والنصائح الآتية: