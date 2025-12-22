الرياض - كتبت رنا صلاح - كثيراً ما نسمع عن مكون المستكة والذي يعد أحد أهم المكونات في الطهي التقليدي والحديث وبصفة خاصة الحلويات، سواء كانت الحلويات العربية أو الشرقية مثل المعمول والكعك وغيرها، فضلا على ذلك تستخدم منذ آلاف السنين في العديد من الثقافات لأغراض متنوعة وتتمتع بفوائد تتجاوز ذلك بكثير، لكن ما هي المستكة وما هي استخدماتها في المطبخ.

لا تخطر ببالك.. استخدامات غير متوقعة للمستكة اليونانية

ما هي المستكة؟

المستكة هي عبارة عن مادة صمغية يتم استخراجها من الأشجار بنحو 3 مرات في العام، فيتم الحصاد الأول لها فيكون لونها أبيض، ثم أصفر ثم رمادي، وتنمو أشجار المستكة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعود منشأها الأصلي إلى الجزيرة اليونانية خيوس، أما بالنسبة لشكل المستكة فهي شكل حبات صغيرة دائرية بلون بين الأبيض والشفاف، وتمتاز بنكهة منعشة ورائحة ذكية.

استخدامات المستكة

هنسيح فص مستكة أو 2 مع زيت أو سمن ونشوح معاها اللحوم المفضلة “احتمال الجيران يكونوا عندكوا في الشقة من جمال الريحة”.

ننزل بفص من المستكة في الشوربة مع اللحم أو الدجاج فهذه الحيلة تجعل اللحوم أو الدجاج مذاقها لا يقاوم.

اطحنيها مع السكر واحتفظي بيها في برطمان وأي نوع الحلويات ضيفي ملعقة منه بهذه الطريقة هتكوني كده ملكة الحلويات.

ضيفى حوالي فصين من المستكة على زجاجات المياه أو الكولمن هي لا تذوب لكن تضيف للمياه مذاق غير عادي.

ضيفى المستكة اليوناني الأصلي على القهوة “تحويجة بتنقلها لطعم مزاجنجي جدا”.

لجمال النفس ورائحة الفم المنعشة وصحة الأسنان، عليك بمضغ فص من المستكة مثل اللبان، “هتتنفس بجد لو حد سلم عليك هيسلم كل شويه”.

لحموضة المعدة والجرثومة، يطحن جرام من المستكة وتوضع علي كوب زبادي بدل العشاء لمدة 3 اسابيع مفعولها كالسحر.

أشهر استخدامات المستكة