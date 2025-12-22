الرياض - كتبت رنا صلاح - يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على الأطعمة التي تزود الجسم بالبروتين الكافي في الشتاء، حيث توجد فواكه يجب عليك تضمينها في النظام الغذائي اليومي، نظرًا لأنها غنية بالبروتينات، لذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية على أبرز وأهم الفواكه الشتوية الغنية بالبروتين.

لعضلات أقوى.. 6 فواكه شتوية يجب تناولها يوميًا

فواكه شتوية غنية بالبروتين

هناك العديد من الفواكه الشتوية الغنية بالبروتين وهي:

الجوافة

تتمتع الجوافة بأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، إذ تحتوي على 2.55 جرامًا من البروتينات لكل 100 جرام منها، علاوة على أن الجوافة غنية بفيتامين سي.

الرمان

في حالة إذا تم تناول 100 جرام من الرمان، سوف يحصل الجسم على 1.67 جرام من البروتين، لذا يعد الرمان من الفواكه الشتوية المفيدة التي تساعد على بناء وتقوية العضلات.

الأفوكادو

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على نسبة جيدة من البروتين، والتي تقدر بنحو جرامين لكل 100 جرام منه، علاوة على أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون الصحية التي يمكنها أن تساعد على تحسين وتعزيز صحة القلب.

الفراولة

كما تعتبر الفراولة من الفواكه التي توفر للجسم 700 ملليجرام من البروتين في حالة تناول 100 جرام منها، لذا ينبغي على الرياضيين ضرورة تضمينها كجزء من النظام الغذائي اليومي، وذلك لأنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

الكاكا

علاوة على ذلك، تعتبر فاكهة الكاكا من أكثر الفواكه التي لها أهمية كبيرة لصحة العضلات، نظرًا لأن نسبة البروتين التي توفرها للجسم في حالة تناول 100 جرام منها حوالي 800 ملليجرام.

البرتقال

والجدير بالذكر، أن البرتقال يشتهر بمحتواه العالي من فيتامين سي، إلا أنه يزود الجسم أيضًا بجرعة عالية من البروتين، والتي تبلغ حوالي 900 ملليجرام لكل 100 جرام منه.

أهمية الفواكه الغنية بالبروتين في فصل الشتاء

تلعب الفواكه الشتوية الغنية بالبروتين دورًا مهمًا في دعم صحة الجسم خلال فصل الشتاء، حيث تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية وتعويض الطاقة المفقودة، خاصة مع انخفاض النشاط البدني لدى بعض الأشخاص في هذا الفصل، كما تساهم هذه الفواكه في تعزيز الشعور بالشبع ودعم الجهاز المناعي، لاحتوائها على مزيج من البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، وينصح بتناولها كجزء من نظام غذائي متوازن إلى جانب مصادر البروتين الأخرى، للحصول على فوائد صحية متكاملة تدعم صحة العضلات والقلب والمناعة في آنٍ واحد.