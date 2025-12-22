الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن هناك بعض الأطعمة مثل السمك واللبن والبيض لا يجب تناولها أثناء نزلات البرد والإنفلونزا، لكي لا تزيد من الأعراض والألم، إلا أن الأطباء يؤكدون أن تلك مجرد خرافات صحية شائعة بين الناس، وفيما يلي توضيح لما هو متداول.

هل يمكن تناول الأسماك والألبان عند الإصابة بنزلات البرد؟ أستاذ طب وقائي يجيب

صرح الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن أمراض الإنفلونزا تنتشر بشكل كبير خلال أشهر نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، ومارس، مع انخفاض درجات الحرارة في هذه الفترة من العام.

أمراض الإنفلونزا

كما أشار الدكتور عبداللطيف المر، في لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير»، إلى أن الإنفلونزا تتسبب في قتل حوالي 700 ألف شخص سنويًا على مستوى العالم، موضحا أنه ينبغي الاحتراز من أمراض الإنفلونزا.

وأوضح أنه من الضروري ارتداء الملابس المناسبة في فصل الشتاء، مع ارتداء طبقات في الملابس والكوفية لتجنب التعرض المباشر للبرد، مشددًا على أهمية أخذ تطعيمات الإنفلونزا السنوية، ويجب غسل اليدين بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع ضرورة تكرار هذا الأمر، كما أكد إلى أهمية التباعد الاجتماعي، خاصة عند التواجد بالقرب من أشخاص يعانون من أمراض تنفسية.

تناول الأسماك والألبان عند الإصابة بنزلات البرد

وفي هذا الإطار، أوصى الطبيب بضرورة تناول الخضراوات والفاكهة والبروتينات خاصة الأسماك والدواجن، لافتًا إلى إمكانية تناول الألبان والأسماك والبيض في حالة الإصابة بالأمراض التنفسية، دون الإفراط في التناول، موضحًا أن الزنك والفيتامينات هي منتجات مهمة للمواطنين كبار السن، لافتًا إلى أن وجبة الإفطار هي أساسية لدى الأفراد ولا يمكن الاستغناء عن فوائدها.