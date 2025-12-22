وصفة النشا والزبادي السحرية على البشرة هتفتح بشرتك 10 درجات وهتزيل أي بقع واسمرار نهائياً

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر وصفة النشا والزبادي لتبييض الوجه هي وصفة طبيعية مضمونة تساهم في تبييض وتفتيح لون الوجه بكل سهولة وآمان دون ترك أي آثار سلبية على البشرة، إذا كان كنت تبحثين عن وصفة سريعة لتبييض الوجه بمكونات متوفرة لديك في المنزل اقتصادية لا تكلفك الكثير من المال فجربي وصفة النشا والزبادي وستندهشين من النتيجة، وستلاحظين تغير كبير في لون بشرتك إلى الأفضل، كما أن الاستمرار على تطبيق واستخدام الوصفة على البشرة يساعد على جعلها مشرقة جميلة بيضاء كالثلج وناعمة كالحرير، وكافة المكونات التي تستخدم في الوصفة طبيعية توفر فوائد كثيرة للبشرة، حيث أن النشا مكون أساسي لتفتيح البشرة وتوحيد اللون والتخلص من آثار حروق الشمس، علاوة على أنها تزيل أثار الحبوب وتتخلص من الهالات السوداء وتزيل التجاعيد وتخفي الخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة، كما أن الزبادي يساهم تفتيح البشرة ويمنحها المزيد من الترطيب التي تحتاج إليه، وفي السطور التالية سنعرض طريقة تحضير الوصفة بسهولة.

وصفة النشا والزبادي لتبييض الوجه

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، اختياري.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات من ماء الورد.

خطوات وصفة النشا والزبادي على البشرة