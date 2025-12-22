وصفة جبارة لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت نهائياً للعروسة قبل الفرح 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد وصفة ملح الليمون من الخل من أكثر الوصفات القوية والفعالة التي تساعد على تقشير اليدين والرجلين، حيث توجد القشور والجلد الميت في اليدين والرجلين وهي من أكبر المشكلات التي تسبب الانزعاج للكثير من الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تساعد على تقشير اليدين والرجلين وفي السطور التالية سنعرض لكم وصفة ملح الليمون مع الخل لتفتيح الرجلين والقدمين.

هي من أقوى الوصفات التي تساعد على تفتيح اليدين والرجلين ويجب استخدام هذا المقشر الطبيعي مرة واحدة في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها، وفيما يلي المكونات وخطوات التحضير:

مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين

خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين