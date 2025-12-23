بـ3 مكونات.. وصفة سحرية لعلاج التهاب الحلق والكحة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، يعاني الكثير من الناس من التهاب الحلق، والذي يسبب لهم الشعور بعدم الراحة نتيجة الألم الشديد، ويمكن أن تؤثر التهابات الحلق على تناول الأطعمة، وبينما يلجأ البعض إلى الأدوية التي قد تسبب آثارًا جانبية مع الوقت، يمكن الاعتماد على بعض الأطعمة كعلاج طبيعي يساعد في تخفيف التهاب الحلق والتخلص منه.

علاج التهاب الحلق

ووفقًا لما ذكره موقع «cosmopolitan»، إليك بعض العلاجات الطبيعية لالتهاب الحلق، وهي:

1- العرقسوس

كشفت بعض الدراسات أن مضغ القليل نبات العرقسوس يساعد على تهدئة آلام الحلق ويقضي على الكحة ويهدئ الشعب الهوائية.

2- الموز

يعد الموز من أكثر الفواكه سهلة البلع، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والكالسيوم، وبالتالي فإنه يعالج التهابات الحلق ويخفف الألم.

3- الجزر

بالإضافة إلى ذلك، يمد الجزر، الجسم بفيتامين أ، والذي يقوي المناعة، ومقاومة الجسم للالتهابات، كما أنه يعالج التهاب الحلق، ويخفف الألم الناتج عنه.

4- العسل

يعتبر العسل من المنتجات التي لها مفعول سحري يساعد على تهدئة السعال، ويعالج نزلات البرد، والإنفلونزا، ويخفف آلام الحلق والالتهابات.

وصفة سحرية لعلاج التهاب الحلق

ووفقاً لما كشفه الموقع الطبي «هيلث فور ستار»، توجد وصفة طبيعية سحرية وفعالة تعالج التهاب الحلق، فهي تتكون من ليمون وزنجبيل، يتم خلطهم في الخلاط وتحليتهم بالعسل الأبيض، ومن ثم وضعهم في الثلاجة، لتحضير المشروب الساخن قم بوضع ملعقة من هذا الخليط في كوب من الماء الساخن، وتناوله سوف تشعر بالراحة وتقليل آلام الحلق وعلاج الالتهاب.