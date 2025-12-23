الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الأرز المتبقي، دون أن يعلموا بمخاطر هذه العادة، حيث إن ترك الأرز المتبقي في المطبخ لفترة تزيد عن ساعتين في بيئة حارة قد تكون له عواقب وخيمة، إذ يؤدي ذلك إلى نمو البكتيريا وإفراز السموم التي قد تسبب التسمم الغذائي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته قناة العربية.

قد يُسبب التسمم الغذائي.. لا تتناول الأرز في هذه الحالة

أوضح التقرير أن أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي التي يمكن أن تظهر على الشخص تشمل القيء والإسهال وألم البطن، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأرز طازجًا وعدم ترك المتبقي منه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين من طهيه كحد أقصى.

أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي

وأشار التقرير، إلى أنه ينبغي عدم ترك الأرز وحفظه في الثلاجة مباشرة، محذرًا من إعادة تسخينه لأكثر من مرة، حيث قد يبقى الأرز محفوظًا في الثلاجة وفي درجة حرارة مناسبة لمدة تتراوح من يوم إلى 3 أيام فقط، ولكن بعدها ينبغي عليك التخلص منه فورًا.

مخاطر بقايا الأرز

وأشار تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» إلى أنه كما هو الحال مع أي طعام مطبوخ تم تخزينه بشكل غير صحيح، يمكن أن يصاب الشخص ببكتيريا «Bacillus cereus» عند تناول الأرز الذي ترك خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين بعد الطهي، حيث تنتشر هذه البكتيريا في كل مكان في البيئة وتوجد عادة في التربة، وقد تصيب الأرز، بالإضافة إلى المنتجات النشوية الأخرى مثل البطاطس والمكرونة.

ولا يعني ذلك أن الشخص سيصاب بهذه البكتيريا في كل مرة يتناول فيها الأرز المتبقي في درجة حرارة غير مناسبة، وفي هذا الإطار، أوضحت باربرا كووالسيك، مديرة معهد السياسات الغذائية والأستاذ المساعد في علوم التمارين والتغذية بجامعة جورج واشنطن، أنه في الظروف المناسبة فقط يمكن للجراثيم أن تنمو وتتحول إلى بكتيريا تنتج سمومًا مسببة للمرض.

وكشفت تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك سنويًا 63000 حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء (دون وفيات) بسبب الإصابة ببكتيريا «Bacillus cereus».