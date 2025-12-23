الرياض - كتبت رنا صلاح - تشتهر الخضروات والأعشاب بقيمتها الغذائية العالية، على مر العصور عرف الناس فوائدها وتأثيراتها الإيجابية على الصحة فاستخدموها في الطب الشعبي استخدامات متعددة، وهنا تعد بذور حب الرشاد من أنواع الأعشاب التي تعزز الصحة لذا حديثنا اليوم بشكل تفصيلي عن فوائد حب الرشاد وأهميته وفوائد التخسيس
"هتخس وأنت تحت البطانية" .. بذور سحريه برخص التراب تنسف الدهون وتقضي على الكرش بطريقة لا تخطر علي بالك
وحديثنا اليوم عن عشبة مهمة يجب أن تكون متواجدة في أغلب المنازل سريعة النمو وصالحة للأكل موطنها الأصلي بلاد فارس، ويتم استخدام الأجزاء التي تنمو منها فوق سطح الأرض لصنع الدواء، والحديث هنا عن (عشبة حب الرشاد).
فوائد عشبة حب الرشاد للتخسيس
يعد حب الرشاد من النباتات التي قد تساعد على فقدان الوزن الزائد عند إضافتها للنظام الغذائي، بسبب احتوائه كمية عالية من البروتينات النباتية، وعلى كمية قليلة من الدهون ، تشمل طريقة استخدام بذور حب الرشاد للتنحيف من خلال خلطها مع الماء وتناولها ، واليكم سبب فوائد حب الرشاد للتخسيس.
- منخفض السعرات الحرارية.
- منخفض الكربوهيدرات.
- لا يحتوي على السكر أو الدهون.
- يحتوي على نسبة من الألياف تساعد على الشعور بالشبع.
طريقة استخدام “حب الرشاد” للتخسيس
- تستخدم الأوراق بشكل رئيس في إعداد وتحضير السلطات، وفي السندويشات أيضًا.
- يضاف حب الرشاد إلى الشوربات نظرًا لنكهته المنعشة.
- تستخدم القرون المحتوية على البذور الطازجة أو المجففة كتوابل حارة.
- تستخدام براعم نبات الرشاد المقطعة بشكل شائع في السندويشات مع البيض المسلوق والمايونيز والملح.
- يتم صنع حلوى كير من حب الرشاد ليزيد من إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات.
- يمكن أن ينقع حب الرشاد في كمية كافية من الماء لمدة نصف ساعة أو حتى تنتفخ البذور ومن ثم يمكن إضافته إلى الحليب أو العصير.
- يمزج حب الرشاد مع عصير الليمون ونصف كوب من الماء وتركه لمدة ساعتين قبل تناوله.
- يخلط حب الرشاد مع اللبن الزبادي، ويُمكن إضافة بعض المنكهات العشبية الأخرى، مثل: النعناع.