الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد معجون الأسنان من منتجات العناية الشخصية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويستخدمه الكثيرون عدة مرات يومياً، حيث يعتمد البعض في اختياره على العلامة التجارية أو رائحته، وأحياناً على سعره، دون الاهتمام بمكوناته التي قد تترك تأثيرات سلبية على الأسنان وتسبب تلفها، وتوجد بعض المواد الخطرة داخل معجون الأسنان، أبرزها مادة “التريكلوسان” التي تثير القلق بسبب طبيعتها كمركب صناعي صنف ضمن المركبات السامة والمسرطنة، كما استخدمت هذه المادة في الولايات المتحدة سابقًا كمبيد للآفات، وتدخل في تركيب العديد من المواد الكيميائية المنزلية.

مادة خطيرة في معجون الأسنان.. وطبيب يحذر من أضرارها

في بداية القرن الـ21، انتشر استخدام “التريكلوسان” على نطاق واسع في منتجات النظافة الشخصية، مثل الشامبو وجل الاستحمام، وتعمل هذه المادة كمطهر في معجون الأسنان، حيث تقتل البكتيريا المسببة للأمراض، لكنها تؤثر سلباً على البكتيريا النافعة أيضاً، لذلك، يجب الانتباه لوجود هذه المادة في معجون الأسنان واستخدامها فقط بناءً على توصية الطبيب وفي أوقات محددة.

طبيب أسنان يعلق على تلك المادة

لا يقتصر الأمر على تلك المادة التي تشكل خطورة على الأسنان، حيث أكد الدكتور محمد محمود، طبيب الأسنان، إن الأمر لا يقتصر على هذه المادة فحسب، ولكن وجب الانتباه أيضًا من اللجوء إلى معجون الأسنان المعتمد في تركيبته على الفحم، وأوضح أن معجون الأسنان الذي يحتوي على الفحم، رغم قدرته على تبييض الأسنان، يمثل مصدرًا غير آمن؛ إذ تبين من خلال الدراسات أن مادة الفحم الكاشطة الموجودة في تركيبته تعمل عل إزالة طبقة من المينا، وهي الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان التي تمنع التسوس، لكن على المدى البعيد، تسبب تآكل المينا وتضعف الأسنان، مما يجعلها أكثر عرضة للاصفرار.