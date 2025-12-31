الرياض - كتبت رنا صلاح - تلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام منتجات تفتيح البشرة، للحصول على بشرة صافية نقية وهي منتجات كارثية على الجلد ويمكن أن يكون لها آثار جانبية مميتة، حيث تعتمد على الكثير من المواد الكيميائية للحصول على بشرة أفتح، فهناك العديد من المنتجات التجارية المتاحة أصبحت تشغل كل فتاة مثل المنتجات الكورية، لكن من الممكن أن تكون العلاجات المنزلية الطبيعية فعالة ولطيفة على الجلد.

بديل ماسكات الكوريات وأرخص.. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة ومعالجة جفافها

ماسك دقيق الأرز والحليب

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة، وتبييض البشرة السمراء، كما يعد مرطب جيد للبشرة الجافة، ويساعد على زيادة نضارة البشرة، فدقيق الأرز معروف بخصائصه في تفتيح البشرة، وعند دمجه مع الحليب، فإنه يشكل عجينة مغذية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، أما عن طريقة استخدامه فهو كالتالي:

نقوم بطحن نصف كوب من الأرز الخام إلى مسحوق ناعم.

بعد ذلك يتم مزجه مع 3-4 ملاعق كبيرة من الحليب حتى نحصل على عجينة.

ضعيه على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله.

معجون الكركم والحليب

يساعد الكركم على تفتيح البشرة وتقليل ندبات حب الشباب أيضًا، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، وعند دمجه مع الحليب تتضاعف الفائدة، ويتم تحضيره من خلال الآتي:

يتم خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين كبيرتين من الحليب جيدا للحصول على عجينة شبه سائلة.

ضعي هذا المعجون على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم يتم شطفيه بالماء الفاتر.

جل الصبار

الصبار يهدئ حروق الشمس وإصابات الجلد عن طريق زيادة تخليق الكولاجين والربط المتبادل، وهذا يساعد على تقليل أي ندب ناتج ويسرع التئام الجروح، أما عن كيفية الاستخدام:

نستخرج الجل الطازج من ورقة الصبار، أو يمكن شراؤه من مكان موثوق به.

يتم وضعه مباشرة على وجهك واتركيه طوال الليل، ثم اشطفيه في اليوم التالي.

قناع الزبادي والعسل

الزبادي يساعد في تعزيز رطوبة البشرة ووقايتها من الجفاف الذي يسبب إصابتها بالالتهابات والتهيج والاحمرار، وذلك بفضل حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة وتفتيح البقع الداكنة، وعند مزجه مع العسل، فإنه يخلق قناعًا مهدئًا يرطب البشرة ويفتحها، ويتم الاستخدام كالتالي: