الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشاي بالحليب واحداً من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، وقد أظهرت دراسة حديثة تحذيرات بشأن مخاطر غليان الشاي بالحليب، وفي السطور التالية سنتعرف على بعض الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في غليان الشاي بالحليب، كما يشير جي سوشما، اختصاصي التغذية السريرية في مستشفيات بانجار هيلز في حيدر أباد.

7 أضرار لغليان الشاي بالحليب.. دراسة هندية توضح

الآثار الجانبية للإفراط في غليان الشاي بالحليب

يعد الشاي بالحليب من المشروبات الشائعة التي يفضلها الكثيرون، إلا أن الإفراط في غليان هذا المشروب قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، حيث تؤثر الحرارة العالية ومدة الغليان الطويلة على مكوناته الغذائية، وقد تتسبب في فقدان جزء من فوائده الصحية، كما أن غليان الشاي بالحليب لفترات طويلة قد يزيد من تركيز بعض المركبات التي تؤثر سلبًا على الهضم، وتؤدي إلى اضطرابات في المعدة أو الشعور بالانتفاخ، وسنتعرف على التفاصيل فيما هو آت

فقدان العناصر الغذائية

يمكن أن يؤدي الغليان المفرط إلى تحلل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، مثل الفيتامينات B12 وC، مما يؤثر سلبًا على القيمة الغذائية للمشروب.

تغيير المذاق

عندما يتم غلي الحليب لفترة طويلة، قد يتطور طعم محترق، وهذا التغيير في النكهة قد يكون غير مرحب للعديد من الأشخاص.

المركبات الضارة

عند تعرض الحليب لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن أن تحدث تفاعلات كيميائية، مثل تفاعل “ميلارد”، الذي ينتج عنه تفاعل اللاكتوز (سكر الحليب) مع البروتينات، هذا التفاعل قد يؤدي إلى تكوين مركبات خطيرة إذا تم تناولها بكميات كبيرة على مدى فترة زمنية طويلة.

التغيرات في مركبات الشاي

يؤدي غلي الشاي لفترات طويلة إلى تكسير المركبات المفيدة فيه، مثل الكاتيكين والبوليفينول، هذا التكسير يقلل من مستويات مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، والتي تعتبر مهمة للصحة.

المواد المسرطنة المحتملة

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة العالية إلى إنتاج مركبات مثل الأكريلاميد، وخصوصًا في حالة وجود الكربوهيدرات، إذ يعتبر الأكريلاميد مادة مسرطنة محتملة، ولكن يمكن أن يتسبب غلي الشاي بالحليب في إنتاج كميات كبيرة منها.

عدم الراحة في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي الغليان الزائد إلى تغيير طبيعة البروتينات الموجودة في الحليب، مما يجعل هضمها أكثر صعوبة، هذا التغيير يمكن أن يسبب عدم راحة في الجهاز الهضمي.

تغييرات الحموضة ودرجة الحموضة

قد يتسبب الغليان المفرط في تغيير درجة حموضة الشاي بالحليب، مما يجعله أكثر حمضية، وهذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مثل حرقة المعدة أو عدم الراحة.