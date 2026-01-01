هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - البشره تطلب دائما إلى رعاية مستمرة لكي تبقى في أحسن حالتها، ولكن نعلم أن هناك العديد من الفتيات الذين لديهم شكوى مرتبطة بمشاكل البشرة منها مشكلة شحوب البشرة وبهتانها أو حتى يلاقون وجود الكثير من البقع والتصبغات عليها سواء كانت تلك البقع كثيرة أو قليلة، أن نتعرف سويا على وصفة طبيعية سحرية وجبارة وممتازة ألا وهي وصفة الفازلين وزيت الزيتون للعناية بالبشرة ونضمن لكل فتاة أو أمرأة تقوم بتطبيق تلك الوصفة على البشرة أنها سوف تستعيد من جديد نضارتها وإشراقتها وتعطيها الترطيب اللازم لها، تابعوا معنا السطور التالية فضلا منكم لمعرفة كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير