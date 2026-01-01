هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - البشره تطلب دائما إلى رعاية مستمرة لكي تبقى في أحسن حالتها، ولكن نعلم أن هناك العديد من الفتيات الذين لديهم شكوى مرتبطة بمشاكل البشرة منها مشكلة شحوب البشرة وبهتانها أو حتى يلاقون وجود الكثير من البقع والتصبغات عليها سواء كانت تلك البقع كثيرة أو قليلة، أن نتعرف سويا على وصفة طبيعية سحرية وجبارة وممتازة ألا وهي وصفة الفازلين وزيت الزيتون للعناية بالبشرة ونضمن لكل فتاة أو أمرأة تقوم بتطبيق تلك الوصفة على البشرة أنها سوف تستعيد من جديد نضارتها وإشراقتها وتعطيها الترطيب اللازم لها، تابعوا معنا السطور التالية فضلا منكم لمعرفة كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.
الفازلين وزيت الزيتون للبشرة
في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.
- عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.
- عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.
- عدد ملعقة زيت لوز.
- عدد ملعقة نشا.
- عدد ملعقة ماء ورد.
خطوات التحضير
- الخطوة الأولى يتم فيها إحضار وعاء بلاستيكي صغير يوضع فيه الفازلين وبعد ذلك يتم وضعه في المايكرويف حتى يتم إذابته تماما.
- الخطوة الثانية يتم إضافة زيت اللوز والنشا وماء الورد الى الفازلين وتقلب كل هذه العناصر معا للحصول على قوام متجانس.
- الخطوة الثالثة يتم فيها العمل على غسل البشرة وتنظيفها استعدادا لوضع الماسك وبعد ذلك يتم توزيع طبقة من هذا الماسك على البشره مع التدليك بحركات دائريه.
- الخطوه الرابعه يتم فيها ترك المزيج على البشرة لمده 15 دقيقه بعدها الشطف بالماء الفاتر والشامبو وتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لأفضل النتائج لتبييض البشره.