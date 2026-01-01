الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل عدد كبير من الأشخاص شرب فنجان من القهوة عند استيقاظهم في الصباح مباشرة، ليساعدهم على بدء يومهم بنشاط وطاقة، وما لا يعلمه الكثيرون أن هناك وقتًا لشرب القهوة يعد الأفضل لحرق الدهون، حيث يحتوي فنجان القهوة سعة 8 أونصات على حوالي 100 ملليجرام من الكافيين، وتختلف هذه الكمية حسب نوع القهوة المطحونة وطريقة تحضيرها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “clevelandclinic”.

هتقول يارتني عرفت من زمان.. شرب القهوة في هذا الوقت ينسف الدهون "هتخس بسرعة الصاروخ"

ونقل التقرير تصريحات الطبيب أنتوني ديمارينو الذي قال: “الإنسان يفرز هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي في الصباح، ليساعده على الاستيقاظ ويجعله أكثر يقظة ووعيًا بما يحيط به عند الاستيقاظ”، وفي العادة تصل مستويات الكورتيزول لديك إلى ذروتها بين الساعة 7 و8 صباحًا، ومن ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيًا على مدار اليوم، لتصبح في أدنى مستوياتها عند منتصف الليل أثناء نومك، وبتلك الطريقة، يساعد الكورتيزول الجسم على الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ، التي تعرف باسم إيقاع الساعة البيولوجية، بحسب التقرير.

فوائد القهوة وأفضل وقت لتناولها

لكن تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين أول شيء في الصباح، قد يزيد من إنتاج الكورتيزول، فقد يفضل بعض الأشخاص شرب هذا الكوب للحصول على الطاقة والنشاط، بينما قد يشعر آخرون بمزيد من القلق أو التوتر أو الانفعال.

ما هو أفضل وقت لتناول القهوة لحرق الدهون؟

كما أوضح التقرير أن القهوة قد تكون بديلًا جيدًا للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، باستثناء مشروبات القهوة ذات النكهة المتخصصة والتي تحتوي على أكثر من 500 سعرة حرارية، وذلك حسب حجم الكوب، ويمكن أن يكون لشرب القهوة الممزوجة بمسحوق البروتين بعض الفوائد، وذلك لأن البروتين يستغرق وقتًا أطول للهضم، فهو قد يساعد على إنقاص الوزن عن طريق الشعور بالشبع لفترة أطول.

وأشار التقرير إلى أن أفضل وقت لتناول فنجان من القهوة لحرق الدهون هو في منتصف الصباح أو متأخرًا بين الساعة 9:30 و11 صباحًا، والذي يساعد في الحصول على أكبر قدر من فوائد القهوة.