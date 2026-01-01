«ضيعنا عمرنا واحنا بنشربة غلط»… الطريقة الصحيحة لشرب الشاي بدون اضرار مش هتصدق اللي هيحصل لجسمك

الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما كان الشاي مشروبًا مفضلاً حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، بل لما يمنحه من شعور بالانتعاش وتنشيط للجسم والعقل. ومع ذلك، فإن الطريقة التقليدية لتحضيره قد تحمل بعض المخاطر على القلب وضغط الدم والجهاز العصبي، خاصة عند الإفراط في تناوله. ومن هنا جاءت الحاجة لاكتشاف طرق جديدة للاستمتاع بالشاي بشكل صحي. وفي هذا السياق، ظهر الشاي بالفول السوداني كخيار مبتكر يجمع بين النكهة الغنية والفوائد الغذائية العالية، ما يجعله بديلاً مثاليًا للمحافظة على النشاط والحيوية اليومية.

فوائد الشاي بالفول السوداني

يتميز الشاي بالفول السوداني بكونه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية لصحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الفول السوداني في تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعزز الشعور بالشبع، مما يساهم في التحكم بالوزن. كما أن هذه التركيبة تدعم مقاومة الجسم للأمراض المزمنة والسرطانات المحتملة. وبفضل هذه الفوائد، أصبح الشاي بالفول السوداني خيارًا شائعًا بين المهتمين بالتغذية السليمة، حيث يتيح لهم الاستمتاع بالمشروب المفضل لديهم دون القلق من الآثار السلبية للكافيين.

طريقة التحضير الصحية

لتحضير الشاي بالفول السوداني بشكل صحي، يُنصح أولًا بتقشير الفول للتخلص من القشور ثم غليه مع الشاي في الماء المغلي أو باستخدام الفتلة التقليدية. وبعد ذلك، يمكن إضافة الفول السوداني مع التحريك جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا. ولزيادة القيمة الغذائية، يمكن إضافة القليل من الحليب. بهذه الطريقة، يحصل الشخص على مشروب لذيذ ومغذي في الوقت نفسه، مع الاستفادة من خصائص الفول السوداني الصحية، والاستمتاع بتجربة شاي يومية آمنة ومميزة.