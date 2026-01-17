"انسى كل المسكنات خلاص!!".... اعشاب طبيعية موجودة في كل بيت تقضي على مشكلة الصداع المستمر من اول

الرياض - كتبت رنا صلاح - الصداع، ذلك الضيف الثقيل الذي قد يقتحم يومك دون سابق إنذار، يمكن أن يكون نتيجة للتوتر، الإجهاد، أو حتى الجفاف وبينما توجد العديد من الأدوية لتخفيفه، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية ولطيفة على الجسم هنا تبرز الأعشاب كبديل فعال، يحمل في طياته فوائد علاجية ومهدئة،

اعشاب علاج الصداع

1. الزنجبيل: مضاد للالتهاب ومسكن طبيعي

يعد الزنجبيل من أقوى الأعشاب المضادة للالتهابات و الصداع، خاصة الصداع النصفي، غالبًا ما يرتبط بالالتهاب في الأوعية الدموية في الرأس.

كيف يعمل؟ يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل الجينجيرول التي تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات وهذه المركبات تساعد على منع إنتاج مواد كيميائية في الجسم تسبب الالتهاب، وبالتالي تُقلل من شدة الألم.

الاستخدام: يمكن تحضير شاي الزنجبيل الطازج عن طريق غلي شرائح الزنجبيل في الماء، ثم شرب المزيج دافئًا.

2. النعناع: مهدئ ومخفف للتوتر

يعرف النعناع بخصائصه المهدئة والمنعشة التي لا تقتصر على الجهاز الهضمي فقط.

كيف يعمل؟ يحتوي زيت النعناع على المنثول، الذي يمتلك خصائص مسكنة للألم يساعد المنثول على استرخاء العضلات، خاصة تلك الموجودة في الرأس والرقبة، والتي غالبًا ما تكون سببًا في الصداع التوتري.

الاستخدام: يمكن وضع بضع قطرات من زيت النعناع المخفف على الجبين والصدغ والرقبة، وتدليك المنطقة بلطف كما أن شرب شاي النعناع الدافئ يساعد على استرخاء الجسم وتهدئة الأعصاب.

3. البابونج: حليف السكينة والنوم

يعد البابونج من الأعشاب الشهيرة بخصائصها المهدئة والمساعدة على النوم.