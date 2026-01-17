الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الجهاز العصبى من أهم الأجهزة في الجسم لذلك لابد من المحافظة عليه وجعله قويا، للقيام بذلك الأمر يمكنك استخدام خلطة سحرية مستخلصة من الأعشاب الطبيعية من أجل تقوية الأعصاب، وتعد تلك الوصفة خالية تماما من أي آثار جانبية ضارة، بالإضافة إلى تناول الأكلات الصحية التي تساهم في تقوية جهازك العصبي مع أهمية تناول الفيتامينات اللازمة.

«اعشاب طبيعية مش هتستغنى عنها».. أقوى الخلطات الطبيعية من البيت مضمونة 100%.. هتقوي جهازك العصبى

أقوي خلطة اعشاب من أجل تقوية الأعصاب

عند تقدم السن يضعف الجهاز العصبى المركزى، ولكن مع تناول الأعشاب الطبيعية أو الأطعمة اللازمة لصحة الأعصاب سوف تجد نتيجة جيدة، واليكم بعض الوصفات:

يعمل الشاي الأخضر على جعل الأعصاب أكثر قوة إلى جانب أنه يساعد في التقليل من القلق والتوتر وتحسين المزاج.

نبتة الجنكوبيلوبا، تعمل هذه النبتة على تقوية الجهاز العصبي وأيضا تساهم في تحسين النواقل العصبية بالإضافة إلي الحفاظ على صحة الدماغ مثل الوعي والإدراك.

عشبة البابونج، تعمل هذه العشبة على تهدئة الأعصاب بجانب إعطاء الشعور بالاسترخاء والراحة وعلاوة على ذلك تساعدك على النوم بشكل جيد.

عشبة الأشواغندا، تعتبر إحدى مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الأعصاب.

نبتة جذور الناردين، تعمل هذه النبتة على تقوية الجهاز العصبى بجانب اكسابة الراحة عند الضغط عليه نتيجة التفكير الطويل، وعلاوة على ماسبق تعمل على تحسين قدرة النواقل العصبية المخصصة للراحة.

كما أن عشبة المليسة تتميز برائحة عطرية قادرة على تعديل المزاج، بالاضافة إلي أن لها دور كبير في الوقاية من الزهايمر.

فيتامينات لتقوية الأعصاب والعضلات

يحتاج الجسم بصورة دائمة إلى الفيتامينات اللازمة لتقوية الجهاز العصبى المركزى، ومن أبرز هذه الفيتامينات ما يلي: