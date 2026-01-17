"هتغرق في النوم براحتك"... اعشاب طبيعيه تستخلص لتقليل التوتر والقلق قبل النوم افضل من الأدوية 10

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد سوريا من الدول التي تتميز بتنوع جغرافي ومناخي يمنحها بيئة مثالية لنمو مجموعة كبيرة من النباتات والأعشاب ذات القيمة الطبية، و تمتد أراضيها من السهول الساحلية المعتدلة إلى الجبال والصحارى، مما يوفر بيئات مختلفة تدعم نمو نباتات فريدة، و من بين هذه النباتات تبرز عشبة القريعيونة، التي تنمو في المناطق الجبلية والسهول الباردة، حيث تساعد التربة الغنية والظروف المناخية الملائمة في ازدهارها، ما يجعلها من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الطب التقليدي.

الفوائد الصحية لعشبة القريعيونة

تشتهر عشبة القريعيونة بخصائصها العلاجية التي جعلتها جزءا من الطب الشعبي منذ العصور القديمة، و تساعد هذه العشبة في تخفيف الالتهابات والام المفاصل، بفضل احتوائها على مركبات طبيعية مضادة للالتهاب، و كما تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تهدئة التقلصات وتحفيز عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك، تلعب دورا مهما في دعم الجهاز التنفسي، حيث تُستخدم في علاج السعال ونزلات البرد، ولأنها غنية بمضادات الأكسدة، فإنها تعمل على تقوية جهاز المناعة ومواجهة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض.

استخدام عقار القريعيونه

تستخدم القريعيونة بعدة أشكال لتعزيز الصحة العامة، و يمكن تحضيرها كمشروب عشبي عبر غلي أوراقها في الماء وشربها للحصول على تأثير مهدئ للأعصاب وتحسين للهضم، و كما تستخدم في تصنيع زيوت ومستحضرات طبية تطبق على الجلد لتخفيف الام العضلات والمفاصل، و إدخال القريعيونة في الروتين اليومي يسهم في تحسين الحالة الصحية، ما يجعلها واحدة من الأعشاب المهمة في مجال الطب البديل.