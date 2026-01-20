الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد التفاؤل مجرد هبة فطرية أو حالة مزاجية مؤقتة، بل تؤكد الدراسات النفسية الحديثة أنه استراتيجية معرفية وسلوك مكتسب يمكن تعلمه وتطويره، ليصبح أداة علمية قادرة على حماية الصحة الجسدية والنفسية وتعزيز النجاح المهني والاجتماعي.

التفاؤل .. من شعور عابر إلى استراتيجية علمية تعزز الصحة والنجاح

الأبعاد النفسية للتفاؤل

التوقعات الإيجابية: ترتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب والقلق، إذ أظهرت الدراسات أن الطلاب الأكثر تفاؤلاً كانوا أقل عرضة للأعراض النفسية خلال فترات الضغوط.

الأسلوب الاستدلالي: المتفائلون يعزون الإخفاقات لعوامل مؤقتة وقابلة للتغيير، ما يعزز القدرة على التكيف ويقلل من مشاعر اليأس.

وهم السيطرة: الاعتقاد بامتلاك قدر أكبر من التحكم في الأحداث يعزز الفاعلية الشخصية والمثابرة، رغم أنه قد يكون إدراكاً غير دقيق.

انحيازات تعزيز الذات: تقييم الذات بصورة أكثر إيجابية يدعم المرونة النفسية، لكنه قد يتحول إلى خطر إذا أدى إلى تجاهل المخاطر الواقعية.

كيف نتعلم التفاؤل؟

يؤكد عالم النفس الإيجابي مارتن سليغمان أن التفاؤل مهارة يمكن اكتسابها عبر التدريب على إعادة برمجة الأفكار السلبية. وقد طور نموذج ABCDE الذي يتضمن:

تحديد الموقف الصعب (Adversity).

رصد المعتقد السلبي (Belief).

ملاحظة النتيجة الانفعالية (Consequence).

مناقشة المعتقد السلبي وتفنيده (Disputation).

استعادة الدافعية والطاقة (Energization).

خطوات عملية لتعزيز التفاؤل

تدوين الامتنان: تسجيل الجوانب الإيجابية يومياً يعزز الرضا ويقلل التفكير السلبي.

التوكيدات الإيجابية: استبدال العبارات السلبية بحوار داخلي محفّز يبني تصوراً أكثر إيجابية للذات.

مسامحة الذات: التعامل مع الأخطاء كفرص للتعلم يحمي من جلد الذات ويعزز النمو النفسي.

حدود التفاؤل

رغم فوائده، يحذر الخبراء من الإفراط في التفاؤل غير الواقعي الذي قد يؤدي إلى:

الإيجابية السامة: إنكار المشاعر الطبيعية وكبت الانفعالات.

النزعة النرجسية: تضخم صورة الذات والشعور بالتفوق.

انحياز التفاؤل: التقليل من تقدير المخاطر الصحية أو السلوكية.