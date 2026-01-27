ضيعنا عمرنا واحنا بنشربة غلط!!… الطريقة الصحيحة لشرب الشاي بدون اضرار مش هتصدق اللي هيحصل لجسمك!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشاي بالفول السوداني مشروبًا مميزًا يجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية. يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة، ويتميز بقدرته على دعم عضلة القلب وتحسين نشاط الجسم بشكل عام. كما أن دمجه مع الماء الساخن أو الحليب يمنح المشروب مذاقًا لذيذًا وفوائد إضافية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للباحثين عن مشروب صحي وغني بالعناصر الغذائية.

طريقة تحضير الشاي بالفول السوداني

لتحضير الشاي بالفول السوداني، ابدأ أولًا بتقشير الفول السوداني جيدًا للتخلص من أي قشور قد تؤثر على الطعم. بعد ذلك، حضّر الشاي بالطريقة المفضلة لديك، سواء كان شاي فتلة أو مغلي. عند إضافة الماء المغلي إلى الكوب، ضع الكمية المرغوبة من الفول السوداني مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا. يمكن إضافة الحليب حسب الرغبة لزيادة القيمة الغذائية ومنح المشروب قوامًا كريميًا ونكهة ألذ، مع الاستفادة من البروتينات والدهون الصحية الموجودة في الفول السوداني.

فوائد الشاي بالفول السوداني

فوائد الشاي بالفول السوداني لا تقتصر على تعزيز الطعم، بل تتعداه لتشمل حماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، إضافةً إلى دوره المحتمل في الوقاية من بعض أنواع السرطان. كما يساعد على خفض الوزن عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن. يمكن تضمين هذا المشروب ضمن الروتين اليومي للاستمتاع بفوائد غذائية متعددة، مع تذوق نكهة فريدة تمنحك شعورًا بالانتعاش والطاقة في أي وقت من اليوم.