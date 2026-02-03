تردد قناة mbc masr 2 الناقلة لمباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:22 مساءً - يبحث الجمهور الكروي الساعات الماضية، عن تردد قناة mbc masr 2 على النايل سات، وهي القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألباسيتي التي تقام مساء اليوم، وذلك ضمن فعاليات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم الحالي 2025-2026.

تردد قناة mbc masr 2

يمكن تثبيت تردد قناة mbc masr 2 على النايل سات، وذلك لمتابعة مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك عبر التحديثات المقبلة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد يكون: 11219.

بينما الاستقطاب: أفقي.

الترميز هو: 27500.

موعد مباراة برشلونة ضد ألباسيتي

من المقرر بأن تقام مباراة برشلونة ضد ألباسيتي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر فبراير الحالي لعام 2026، ويبدأ الشوط الأول في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، أو في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية.

تشكيل برشلونة ضد الباسيتي في كأس ملك إسبانيا

جاء تشكيل برشلونة المتوقع اليوم ضد الباسيتي في كأس ملك إسبانيا كما يلي: