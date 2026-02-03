موعد مباراة الخليج ضد القادسية في دوري روشن.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:22 مساءً - يستعد نادي الخليج لمواجهة نظيره نادي القادسية مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وتحمل هذه المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا في منطقة وسط الجدول، حيث يسعى الخليج لاستغلال الدفعة المعنوية وعامل الأرض من أجل الثأر من خسارة الدور الأول وتحسين موقعه في الترتيب، بينما يطمح القادسية لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة إضافية من المربع الذهبي والمنافسة على مقعد قاري.

نتيجة مباراة الذهاب بين الخليج والقادسية

انتهت مواجهة الذهاب بفوز نادي القادسية بنتيجة (2 - 1) على الخليج، ويحتل فريق الخليج المركز الثامن برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق القادسية المركز السادس برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الخليج ضد القادسية

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد القادسية

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصريًا عبر قناة ثمانية 1، وكلف القائمون علي القناة، ان تكون المباراة بصوت المعلق جعفر الصليح.

كيفية مشاهدة مباراة الخليج ضد القادسية

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بالقناة لضمان تغطية مباشرة وشاملة.