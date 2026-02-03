اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:22 مساءً - يستعد نادي ضمك لاستضافة نظيره نادي الخلود مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب نادي ضمك"، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

تعتبر هذه المباراة فض اشتباك في منطقة وسط الجدول، حيث يسعى ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من خسارة الذهاب والقفز نحو المراكز العشرة الأولى، بينما يطمح الخلود لتكرار فوزه والابتعاد أكثر عن مناطق صراع الهبوط.

نتيجة مباراة الذهاب بين ضمك والخلود

انتهت مواجهة الذهاب بفوز نادي الخلود بنتيجة (2 - 1) على ضمك، ويحتل فريق ضمك المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق الخلود المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة ضمك ضد الخلود

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة ثمانية 2،وكلف القائمون علي القناة بصوت المعلق الشهير سعد يحيي.

كيفية مشاهدة مباراة ضمك ضد الخلود

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بالقناة لضمان تغطية مباشرة وشاملة.