اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:22 مساءً - يستعد نادي الاتفاق لاستضافة نظيره نادي التعاون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إيجو، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

أهمية مباراة الاتفاق ضد التعاون

تمثل المباراة اختبارًا مهمًا للطرفين، حيث يسعى الاتفاق لتحقيق انتصار يعيده للمنافسة بقوة في منطقة وسط الجدول، بينما يأمل التعاون في الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة الضغط على فرق الصدارة وتأكيد أحقيته بالتواجد بين كبار الدوري هذا الموسم.

نتيجة مباراة الذهاب بين الاتفاق والتعاون

انتهت مواجهة الذهاب بفوز نادي التعاون بنتيجة (4 - 1) على الاتفاق، ويحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة الاتفاق ضد التعاون

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد التعاون

تنقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة ثمانية 3، بصوت المعلق راشد الدوسري، كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية.