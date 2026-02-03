الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الكثير من النساء إلى الوصفات الطبيعية بحثًا عن حلول آمنة وفعالة بعيدًا عن المنتجات الكيميائية، ويعد ماء الأرز من الوصفات القديمة التي عادت بقوة في السنوات الأخيرة، بعد أن أثبتت التجارب والدراسات فوائده المتعددة لصحة الشعر وجماله، هذا السائل البسيط، الناتج عن نقع أو طهي الأرز، يحتوي على عناصر مغذية تساهم في تحسين ملمس الشعر وتعزيز قوته ولمعانه، ومع تزايد الاهتمام بالعناية الطبيعية، أصبح ماء الأرز خيارًا شائعًا لمن ترغب في شعر أطول وأكثر صحة بطريقة سهلة ومنزلية.

وصفة طبيعية مذهلة .. فوائد ماء الأرز للشعر وكيفية تطبيقها

فوائد ماء الأرز للشعر

يعرف ماء الأرز بقدرته على فك تشابك الشعر وجعله أكثر نعومة وسلاسة، ما يمنحه مظهرًا لامعًا وحيويًا، كما يساعد على تقوية خصلات الشعر وتقليل التكسر، الأمر الذي يدعم نموه لفترة أطول.

وتشير بعض الدراسات إلى أن مكونات الأرز قد تقلل من احتكاك سطح الشعر وتزيد من مرونته، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحته، كما أوضحت أبحاث أحدث أن مشتقات الأرز، مثل نخالة الأرز، قد تحفّز عوامل النمو في فروة الرأس وتساعد على إطالة مرحلة النمو النشط للشعر، مع إبطاء العوامل التي تؤدي إلى تساقطه.

كيفية استخدام ماء الأرز للحصول على أفضل النتائج

يمكن إدخال ماء الأرز بسهولة ضمن روتين العناية بالشعر، حيث يُستخدم كبديل طبيعي للبلسم، تبدأ الطريقة بغسل الشعر بالشامبو المناسب، ثم شطفه جيدًا بالماء، بعد ذلك، يُسكب ماء الأرز على الشعر مع تدليك فروة الرأس بلطف لضمان وصوله إلى الجذور.

يُترك المزيج على الشعر لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الدافئ جيدًا، ومع المواظبة على هذه الطريقة، قد تلاحظين تحسنًا واضحًا في نعومة الشعر وقوته ولمعانه بشكل تدريجي وطبيعي.