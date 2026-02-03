الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الجنكة من الأعشاب الطبيعية التي حظيت باهتمام واسع في الطب التقليدي والبديل، بعدما أظهرت نتائج ملحوظة في دعم وظائف المخ وتعزيز القدرات الذهنية. وقد جعلها ذلك خيارًا شائعًا لدى من يبحثون عن حلول طبيعية لتحسين التركيز والذاكرة، خاصة مع التقدم في العمر أو زيادة الضغوط الذهنية اليومية.

“ازاي عايشين كل ده ومنعرفش!!”… عشبة موجودة في كل بيت تعيد احياء الذاكرة من اول استخدام!!

فوائد الجنكة لصحة الدماغ والذاكرة

اعتمدت العديد من الحضارات القديمة على عشبة الجنكة في الحفاظ على صحة الدماغ، حيث كشفت الأبحاث الحديثة أن هذه العشبة تحتوي على مركبات نشطة تساعد على حماية الخلايا العصبية من التلف. كما تساهم في تحسين الأداء الذهني وتقليل مشكلات النسيان، بفضل دورها في دعم وظائف الذاكرة والانتباه، وهو ما جعلها من أكثر الأعشاب استخدامًا في هذا المجال.

دور مضادات الأكسدة وتحسين الدورة الدموية

تتميز الجنكة باحتوائها على مركبات الفلافونويدات، وهي عناصر قوية مضادة للأكسدة تعمل على مكافحة الجذور الحرة وحماية خلايا الجسم، خاصة خلايا الدماغ. إلى جانب ذلك، تحتوي على مركبات التربينويدات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والدورة الدموية، ويسهم في تقليل مشكلات ضغط الدم ودعم الوظائف الحيوية للجسم.