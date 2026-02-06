الرياض - كتبت رنا صلاح - يدخل الفازلين ضمن المواد الشائعة في عالم العناية بالبشرة بفضل نقائه وقدرته العالية على حبس الرطوبة، ومع بساطة تركيبه يمكن توظيفه بطرق غير تقليدية عند دمجه مع مكونات طبيعية مثل الملح. هذا الدمج يفتح المجال لاستخدامات متعددة تتجاوز الترطيب التقليدي، ليصبح جزءًا عمليًا من روتين العناية اليومي.

«عمرك ضاع وانت مش عارفها!».. 22 سبباً مذهلاً سيجعلك تستخدم الفازلين والملح كل ليلة في غرفة النوم

استخدامات مبتكرة للفازلين والملح

يُعد الملح عنصرًا طبيعيًا فعالًا في التقشير والتنقية، وعند مزجه مع الفازلين تتكوّن تركيبة متوازنة تجمع بين إزالة الجلد الميت والترطيب العميق. هذا المزيج يساعد على تحسين ملمس البشرة، وتقليل الجفاف، ودعم تجدد الخلايا بطريقة لطيفة وآمنة مقارنة بالمنتجات الكيميائية القاسية.

عناية الشفاه والقدمين

يساهم خليط الفازلين والملح في معالجة تشقق الشفاه من خلال تقشيرها بلطف ومنحها الترطيب اللازم، ما يعيد لها النعومة والمظهر الصحي. كما يُستخدم الخليط نفسه لتقشير القدمين والتقليل من التشققات، خاصة عند تركه لبعض الوقت مع ارتداء الجوارب لتعزيز الامتصاص.

تهدئة البشرة وحمايتها

يساعد هذا المزيج على تهدئة الجلد المتهيج وتقليل آثار الجفاف، ويمكن توظيفه في تقليل انتفاخ العينين عند استخدامه بطريقة معتدلة. كما يعمل على حماية البشرة من العوامل الخارجية القاسية، خصوصًا في الطقس البارد، من خلال تعزيز الترطيب ومنع فقدان الماء، ما ينعكس إيجابيًا على مرونة الجلد ويحد من ظهور الخطوط الدقيقة.

بهذه الاستخدامات المتنوعة، يتحول الفازلين والملح إلى تركيبة بسيطة وفعالة تعزز صحة البشرة وتحافظ على مظهرها الطبيعي.