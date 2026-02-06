الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الكزبرة من الأعشاب العطرية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث تدخل في العديد من المطابخ العالمية لما تضيفه من نكهة مميزة وفوائد صحية متعددة. وقد حظيت باهتمام واسع نظرًا لاحتوائها على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لدعم وظائف الجسم المختلفة.

تصنع المعجزات في 3 ساعات : عشبة خضراء برائحة حلوة وبسعر التراب تزيل السموم من الجسم وتمنع ارتفاع سكر الدم

فوائد الكزبرة للجسم

تحتوي الكزبرة على نسبة جيدة من المعادن المهمة، إذ تضم نحو 67 ملغ من الكالسيوم لكل 100 غرام، إضافة إلى ما يقارب 26% من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم، و12% من الحديد، إلى جانب المغنيسيوم والمنغنيز بنسب ملحوظة. هذه التركيبة تجعلها من الأعشاب الغنية التي تساهم في دعم صحة العظام، وتنظيم ضغط الدم، والمساعدة في تكوين خلايا الدم، فضلًا عن دورها في تعزيز عمليات الأيض داخل الجسم.

المكونات الفعالة وطرق الاستخدام

تحتوي الكزبرة على زيت طيار يضم مركبات فعالة مثل اللينالول، والبورنيول، والكافور، والجيرانيول، والليمونين، وهي عناصر معروفة بخصائصها المفيدة للجسم. ويمكن الاستفادة من الكزبرة بعدة طرق، سواء بتناولها كمشروب مغلي يمد الجسم بالمعادن والعناصر الغذائية، أو بإضافتها إلى الوجبات اليومية مثل الإفطار والغداء، حيث تدخل بذورها أو أوراقها ضمن وصفات متنوعة في العديد من الدول المنتجة لها مثل مصر، والمغرب، والسودان، وإيران، وإيطاليا.

تُظهر الكزبرة بذلك مكانتها كأحد الأعشاب الطبيعية التي تجمع بين القيمة الغذائية وسهولة الاستخدام، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي المتوازن.