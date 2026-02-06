نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الإسكان: الالتزام بالبرامج الزمنية لمشروعات حياة كريمة بأعلى معايير الجودة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 فبراير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من أهمية مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الشربيني أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع المتابعة الميدانية الدورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في المواعيد المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة لأهالي الريف، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لاستكمال جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي احتياجات المواطنين.

وتناول الاجتماع، متابعة عدد من مشروعات المبادرة في محافظات القليوبية ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول نسب التنفيذ لمشروعات وزارة الإسكان بتلك المحافظات، والتي تضمنت مشروعات المباني الخدمية، كالوحدات الصحية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل شبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي.

بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

