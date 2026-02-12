الرياض - كتبت رنا صلاح - يتنفس الإنسان نحو 20 ألف مرة يوميا، غالبا من دون تفكير في الطريقة التي يفعل بها ذلك. لكن العلم يقول إن الطريقة مهمة، وأن التنفس الخاطئ قد يحرم جسمك من فوائد لا تعوض.

كيف تعرف أن طريقة تنفسك تهدد صحتك دون أن تشعر

وتقول دارا شاه، أخصائية العلاج الطبيعي في جامعة إيموري، إن أكثر طريقتين للتنفس شيوعا وضررا هما: التنفس من الفم، والتنفس السطحي السريع عبر الصدر. وهاتان الطريقتان لا تقتلان، لكنهما أقل فعالية بكثير من التنفس العميق عبر الأنف.



والتنفس الأنفي يسمح للمنخرين بتصفية الهواء وتدفئته وترطيبه قبل وصوله إلى الرئتين. كما أنه ينشط الحجاب الحاجز ويهدئ الجهاز العصبي، ويخفف الضغط على الأعضاء الداخلية. أما التنفس السريع عبر الفم أو الصدر، فيحاكي استجابة الجسم الطبيعية للخوف، ويخلق توترا غير ضروري.



كيف تعرف أنك تتنفس بطريقة صحيحة؟

اختبار بسيط: استلق على الأرض، ضع يدا على بطنك وأخرى على صدرك، ثم تنفس بشكل طبيعي. إذا كان صدرك هو الذي يرتفع أولا ويتحرك أكثر من بطنك، فأنت لا تستخدم الحجاب الحاجز كما ينبغي.



والعادات السيئة في التنفس لا تظهر من فراغ. فغالبا ما تنشأ نتيجة احتقان مزمن في الأنف، أو توتر، أو نمط حياة خامل. والجلوس الطويل والانحناء أمام الشاشات يضعف العضلات الداعمة للتنفس السليم. والحل بسيط: الجلوس باستقامة مريحة هو أسهل طريقة لتفعيل الحجاب الحاجز.



لكن تغيير عادة التنفس ليس سهلا، لأنها عادة لا واعية. وتقدم شاه خمس خطوات عملية للتدريب:



الخطوة الأولى: استلق على ظهرك، اثن ركبتيك، وضع وسادة تحت رأسك.

الخطوة الثانية: أرح كتفيك ورقبتك وصدرك، واترك الحجاب الحاجز يقوم بالعمل.

الخطوة الثالثة: خذ نفسا بطيئا وعميقا من أنفك، وركز على توسيع بطنك. يدك على البطن ترتفع، ويدك على الصدر تبقى ثابتة تقريبا.

الخطوة الرابعة: ازفر ببطء من فمك وشفتاك مضمومتان كأنك توشك على الصفير. بطنك يعود للداخل، ويدك تهبط. اجعل الزفير أطول من الشهيق: عد اثنين أثناء الشهيق، وأربعة أثناء الزفير.

الخطوة الخامسة: كرر، وحافظ على هدوء كتفيك وصدرك.

والممارسة اليومية هي المفتاح. جلستان أو ثلاث يوميا، كل منها خمس دقائق، كافية لتحويل التنفس العميق إلى عادة تلقائية. بعدها يمكنك أن تتنفس بارتياح، وجهازك العصبي سيشكرك.