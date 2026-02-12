نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. رانيا المشاط: جزيل الشكر للرئيس السيسي على تكليفي بتحمل 3 حقائب وزارية خلال 8 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 02:52 مساءً - توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على فترة تكليفها بتحمل مسئولية حقائب 3 وزارات خلال 8 سنوات الماضية.

وقالت د. رانيا المشاط في منشور على صفحتها الرسمية بموقع لينكد إن، أنها تشعر بالاعتزاز تجاه شرف خدمة مصر في أي موقع، وتمنت التوفيق لجميع الوزراء في الحكومة الجديدة.

رسالة د. رانيا المشاط:

أتوجه بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية، وتشريفي بتحمل مسئولية ثلاث حقائب وزارية خلال ثماني سنوات، خدمتُ فيها مصر، في مرحلة تاريخية نبني فيها أسُس الجمهورية الجديدة.

طوال هذه الفترة، حرصتُ على ترسيخ أطر مؤسسية للعمل، والاستثمار في العنصر البشري، وإعداد الكوادر، وتمكينها، لاسيما الشباب، بالإضافة إلى توثيق البرامج والمبادرات والمخرجات المختلفة وأثرها محلياً و إقليمياً ودولياً.

في وزارة السياحة، قمنا بصياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة (E-TRP)، وأطلقنا حملات ترويجية حديثة لتعزيز موقع مصر كوجهة للسياحة العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي وزارة التعاون الدولي، أطلقنا ونفذنا محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتنمية العلاقات الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والأمم المتحدة، وقد ساهم هذا في حشد تمويلات ميسرة للمشروعات المختلفة، وابتكار آليات تمويل للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخضراء من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».

وفي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رسّخنا سردية جديدة للاقتصاد المصري، لننتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى مسار البناء والنمو والتنمية الشاملة، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وبرنامجها التنفيذي، حيث تتجاوز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، لتدمج التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية كركيزتين للتحول الاقتصادي في مصر، كما عملنا على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يتسق مع الأولويات الوطنية.

إن خدمة بلدنا العزيزة مصر في أي موقعٍ شرفٌ عظيمٌ نعتزُ به دائماً، ومرة أخرى أتقدم للقيادة السياسية بعظيم العرفان، كما أتمنى كلّ التوفيق لزملائي الوزراء في الحكومة الجديدة.

تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د. رانيا المشاط: جزيل الشكر للرئيس السيسي على تكليفي بتحمل 3 حقائب وزارية خلال 8 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.