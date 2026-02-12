الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي مشروب جديد يُعرف باسم "كوكتيل الكورتيزول"، يُروّج له على أنه وسيلة طبيعية لتقليل التوتر والضغط النفسي، وتحسين مستويات الطاقة، من خلال دعم وظيفة الغدة الكظرية.

مشروب طبيعي يدّعي خفض الكورتيزول

ويتكوّن هذا المشروب من مزيج بسيط من عصير البرتقال، وماء جوز الهند، وكمية صغيرة من الملح، مع إضافات اختيارية مثل مسحوق المغنيسيوم أو البوتاسيوم.

ويربط مؤيدوه فوائده الصحية بفيتامين (ج) الموجود في البرتقال، والبوتاسيوم في ماء جوز الهند، والمغنيسيوم الضروري لإنتاج الطاقة، إلى جانب الصوديوم الذي يؤثر على توازن السوائل وضغط الدم.

ويُعد الكورتيزول أحد الهرمونات التي تُنتجها الغدة الكظرية، ويُعرف بهرمون التوتر، لكنه يؤدي وظائف حيوية أخرى مثل تنظيم الأيض، وزيادة مستوى السكر في الدم، وتقليل الالتهابات. ويتغير مستواه في الجسم تبعًا لدورة الضوء والظلام، حيث يبلغ ذروته صباحًا وينخفض تدريجيًا خلال اليوم.

ورغم احتواء "كوكتيل الكورتيزول" على عناصر غذائية مفيدة، فإن تقريرًا علميًا نشره موقع "ساينس أليرت" أشار إلى أن تأثيره المباشر على خفض مستويات الكورتيزول لا يزال غير مثبت علميًا، خاصة وأنه غني بالسكر والملح.

ويؤكد العلماء أن أفضل الطرق للحفاظ على صحة الغدة الكظرية وتوازن الكورتيزول تكمن في تقليل التوتر عبر أنشطة مثل التأمل، واليقظة الذهنية، والرياضة، والتواصل الاجتماعي، والأنشطة الإبداعية، وتمارين التنفس.