بتكلفة 45 مليون جنيه.. أول مجزر في مصر وفق الكود العالمي للمجازر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 مساءً - ​افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس أعمال التطوير الشاملة لمجزر كفر شكر "النصف آلي" بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 45 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية وتحت اشراف الوزارة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي وعدد من قيادات محافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية .

وعقب الافتتاح استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ القليوبية إلى شرح حول مكونات المجزر من الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة والذي يعد نموذج رائد بمعايير عالمية ، كما تفقد الوزراء أقسام المجزر الذي تم اعادة انشائه وتحديثه ليعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية ، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وصحية للمواطنين، تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة المجازر على مستوى الجمهورية.

كما تمت الإشارة إلي أن المجزر يقع على مساحة 2000 مترًا مربعًا، ويشتمل على خزان مياه ضخم بسعة 1000م3، ومنظومة متكاملة للتأمين والحريق، مما يجعله نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة القليوبية.

كما تمت الإشارة إلى أن معدل ذبح للمجزر يصل إلي ٢٠ رأس / ساعة ويتضمن المجزر علي مباني غرف إدارية و خدمات و غرف كهرباء ومحولات ومظلات لاستقبال المواشي وخط للتعليق من الاستانلس من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام بالإضافة إلى صندوق ذبح دوار ووحدة إنتاج الغاز الحيوي وتم تصميم المجزر وفقاً للكود العالمي للمجازر والذي سيتم تطبيقه لاحقاً في مصر بعد العرض علي مجلس النواب ، كما تمت أيضًا الإشارة إلى أنه تم رفع كفاءة المنشآت بالكامل و الأسوار والمبني الإداري وعمل أرضيات المجزر بالكامل والخزانات و أنظمة لمقاومة الحريق ، كما تم إنشاء خزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ويحتوي المجزر علي وحدة بيوجاز لتجميع مخلفات المجزر وتحويلها إلى سماد عضوي وغاز يمكن استخدامه مرة أخرى .

​ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن تطوير مجزر كفر شكر يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية وتحويلها إلى نقاط ذبح نموذجية متطورة ليحصل المواطنين علي لحوم صحية وآمنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق اقصي استفادة من مخرجات المجزر في العديد من الصناعات المختلفة ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة قامت بتمويل المشروع بالكامل وتوريد كافة المهمات "الكهروميكانيك" لضمان تشغيله بأعلى كفاءة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر ، من خلال تزويد المجزر بوحدة "بيوجاز" ومحطات معالجة لاول مرة في المجازر المصرية والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية بالمحافظات مما يجعله نموذجاً رائداً يحتذى به في الحفاظ على البيئة والاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية في انتاج الغاز والسماد العضوي .

و أشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 32 مجزر وجاري الانتهاء من 11 مجزر لتسليمها خلال الشهر الجاري وتشغيلهم في بمختلف المحافظات ، مشيرة إلى أن وجود تواصل بين الوزارة وعدد من المستثمرين للاستثمار في المجزر الجديد بكفر شكر ، كما تحرص الوزارة على طرح المجازر الجديدة المطورة علي شركات القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا المجال والمعدات الموجودة والصيانة المستمرة وايجاد قيمة مضافة لجميع المحافظات .

​و أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمستوى التجهيزات التقنية والثلاجات المتطورة داخل المجزر، مؤكداً أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في ضبط منظومة تداول اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي. وأشار فاروق إلى أن توفير مجازر بنظام "نصف آلي" وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 حيواناً في الساعة، يضمن توافر اللحوم بأسعار عادلة وجودة مرتفعة، كما يسهل من عمليات الرقابة التموينية والصحية، ويحمي المستهلك من الذبح خارج السلخانة.

​ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن فخره باحتضان المحافظة لأول مجزر في مصر يُنفذ وفق "الكود العالمي الدولي"، موجهاً الشكر للوزيرين على دعمهما المستمر، وأوضح عطية أن المجزر ليس مجرد صرح للذبح، بل هو منظومة متكاملة تدار بالطاقة الشمسية وتعتمد على تدوير المخلفات، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة لتوطين مثل هذه المشروعات التنموية التي تخدم المواطن وتوفر فرص عمل للشباب، مع فرض رقابة صارمة بالكاميرات لضمان الانضباط التام داخل وخارج المجزر.

وأضاف المهندس أيمن عطية أن المحافظة ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة ليحصل المجزر علي التصاريح اللازمة لتصدير المنتجات الخاصة بالمجزر والحصول علي ختم التصدير لبعض الدول المجاورة .