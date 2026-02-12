نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية تقفز إلى 124 مليار دولار منذ أكتوبر 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 02:52 مساءً - العربية نت _ سجلت الحكومة الأمريكية في يناير 2026، عجزاً أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية التي بلغت 30 مليار دولار خلال الشهر.

حصيلة الرسوم بلغت 30 مليار دولار في يناير 2026

وارتفعت الإيرادات المحصلة من رسوم ترامب الجمركية منذ بداية السنة المالية الأمريكية في أكتوبر الماضي إلى 124 مليار دولار، بزيادة قدرها 304% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2025.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق والبيت الأبيض قراراً مرتقباً من المحكمة العليا قد يكون حاسما لمستقبل هذه الإيرادات وانعكاساتها على أوضاع المالية العامة.

في المقابل، لا تزال تكلفة خدمة الدين الأمريكي البالغ 38.6 تريليون دولار تشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة، فقد بلغت مدفوعات الفوائد الصافية في يناير 2026 نحو 76 مليار دولار، فيما وصلت مدفوعات الفوائد الإجمالية منذ بداية السنة المالية الحالية إلى 427 مليار دولار، مقارنة ب 392 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

