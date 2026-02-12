ضبط (111) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 مساءً - واصلت وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (111438) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1415) سائق تبين إيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (763) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (156) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (9) محكوم عليهم بإجمالى (15)حكم، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.