الصورة الكاملة وعكسها لتأثير الفيتامينات على حرق الدهون ورشاقتكِ.. تأمليها بتمّعن

مفاتيح خفية لحرق الدهون. جملة استوقفتني أثناء حديثي مع استشاري التغذية العلاجية الدكتور مروان فخري عن كيفية تعزيز رشاقة المرأة بعادات صحية لا تعتمد على بدائل طبية لحرق الدهون.

هنا كانت المفاجأة. قد تكون الفيتامينات دوت الخليج الحلقة المفقودة رغم اتباع معظم النساء الأنظمة الصحية، وتمارين اللياقة الصحية التي قد تُساهم في حصولهن على وزن مثالي وجسم صحي.

وبما أن الفتيامينات ليست حبوبًا سحرية، ولكنها أشبه بعمال النظافة والصيانة في مصنع حرق الدهون بأجسامنا، ومن دونها ستبقى عمليات الأيض بطيئة، والدهون عالقة في أماكنها، والطاقة منعدمة.

لذا، سأشرح لكِ عبر موقع "دوت الخليج"" الصورة الكاملة وعكسها حول تأثير الفيتامينات على جسمكِ، وكيف كيف تحصلين عليها من طعامكِ لتعزيز عملية الأيض وحرق الدهون من دون حاجة لأدوية باهظة.

الفيتامينات سر حرق الدهون ورشاقتكِ إذا فهمتِ لغة جسدكِ

ووفقًا للدكتور مروان فخري، من المهم توضيح أن لا يوجد فيتامين سحري يحرق الدهون وحده من دون اتباع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني. لكن بعض الفيتامينات والمعادن تلعب دورًا أساسيًا في دعم عمليات الأيض (التمثيل الغذائي)، تحسين قدرة الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة، تنظيم الهرمونات المرتبطة بالشهية والتخزين الدهني خصوصًا لدى النساء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الجوهرية بين جسم المرأة والرجل، كذلك أهمية فهم لغة جسمها لتعزيز رشاقتها بشكل صحي. بناءً على ذلك سنُسلط الضوء على أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على حرق الدهون لدى المرأة، وذلك على النحو التالي:

فيتامين الشمس "D"

هل تعلّمين أن نقص فيتامين D مرتبط بزيادة تراكم الدهون وخصوصًا في منطقة البطن؟. نعم، لأنه ينظم هرمون "اللبتين" المسؤول عن الشعور بالشبع. وبالتالي عندما تكون مستوياته منخفضة، ستشعرين بالجوع أكثر، وسيُخزن جسمكِ الدهون بشكل أكبر. علمًا أن "النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المباني (PCOS) غالبًا ما يُعانين من نقص فيتامين D، ما يزيد من مقاومة الأنسولين وصعوبة خسارة الوزن". لذا، اهتمي بالتعرض لأشعة الشمس (10-15 دقيقة يوميًا)، كذلك تناولي الأسماك الدهنية (السلمون، السردين)، صفار البيض، والأطعمة المدعمة.

فيتامين B المركب خصوصًا ( B12، B6،B9 )

تعمل مجموعة فيتامينات B كعوامل مساعدة أساسية في تحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إلى طاقة (عملية الأيض). ومن دونها تتباطأ عملية حرق السعرات الحرارية، وخصوصًا ( B12 الضروري لاستقلاب الأحماض الدهنية، وفيتاميني B6 و B9 المهمان لتنظيم المزاج والطاقة). علمًا أن (النساء اللواتي يتبعن حمية قاسية أو نباتيات أكثر عرضة لنقص B12، ما يسبب تعبًا مزمنًا يعيق التمرين وحرق الدهون). لذا، احرصي على تناول الحبوب الكاملة، اللحوم الخالية من الدهون، البيض، البقوليات، والخضروات الورقية الخضراء ضمن نظام غذائي يلبي احتياجاتكِ الفردية.

فيتامين C

يُستخدم في تركيب "الكارنيتين"، وهو مركب ينقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا (محطات الطاقة في الخلايا) ليتم حرقها. والتالي كلما زاد فيتامين C، زاد إنتاج الكارنيتين، وزاد حرق الدهون أثناء التمرين. كذلك يُخفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، الذي يرتبط ارتفاعه بزيادة تخزين الدهون في منطقة البطن. لذا اعتمديه دومًا ضمن وجباتكِ من مصادره الطبيعية الفواكه الحمضية (البرتقال، الليمون)، الكيوي، الفلفل الأحمر والأخضر، البروكلي، والجوافة.

فيتامين E مضاد أكسدة قوي

يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة التي تزيد أثناء التمارين الشاقة وعند حرق الدهون. كما يُحسن حساسية الأنسولين، ما يمنع تخزين الدهون الزائدة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بالسمنة ومقاومة الأنسولين (وهي مشكلة شائعة لدى النساء بعد سن الأربعين). لذا، استفيدي منه من مصادره الطبيعية "المكسرات (خاصة اللوز)، البذور (عباد الشمس)، الأفوكادو، السبانخ، والزيوت النباتية".

معادن مهمة مرتبطة بحرق الدهون لا تقل أهمية عن الفيتامينات

وتابع دكتور مروان، من المهم أثناء حديثنا عن الفيتامينات التي تُساهم بشكل غير مباشر في حرق الدهون، آلا ننسى أن وظائفها الحيوية لتعزيز رشاقة المرأة مرتبطة بالمعادن التالية:

الماغنيسيوم: ضروري لأكثر من 300 تفاعل إنزيمي، بما فيها إنتاج الطاقة وتنظيم السكر في الدم. نقصه يسبب رغبة شديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات. يساعد النساء اللواتي يعانين من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) على تقليل الانتفاخ والتشنجات.

الحديد: يدخل في تركيب الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين للخلايا لحرق الدهون، ونقصه يُسبب إرهاقً وبطئًا في الأيض. علمًا أنه شائع جدًا لدى النساء بسبب الدورة الشهرية.

الزنك: ينظم هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في سرعة الأيض. كما يساعد في إنتاج اللبتين (هرمون الشبع).

ثبات الوزن بسبب نقص فيتامينات ومعادن صامتة.. كيف ذلك؟

تعرفي على المفاتيح الخفية للتخلص من ثبات الوزن وحرق الدهون بشكل صحي

وأضاف دكتور مروان، بعد أن تعرفنا على الفيتامينات المهمة لتعزيز رشاقة المرأة، دعينا ننظر إلى الصورة المعكوسة وهي: "كيف يمكن لنقص هذه الفيتامينات أن تُخرب كل جهود المرأة في التنحيم، حتى لو كنتِ تأكل قليلًا وتمارس الرياضة؟". وبما أن هذا الجزء بالغ الأهمية، لأن الكثير من النساء يعانين من "ثبات الوزن" أو "صعوبة حرق الدهون" من دون أن يعلّمن أن السبب هو نقص فيتامينات أو معدن محددة؛ لذا سنتطرق إلى تأثير نقصهما على رشاقة المرأة، وذلك على النحو التالي:

نقص فيتامين D.. السبب الخفي لدهون البطن العنيدة

ماذا يُحدث في جسمكِ؟: عندما ينخفض فيتامين D، يرتفع هرمون اللبتين بشكل غير طبيعي (مقاومة اللبتين). وبما أن اللبتين هو الهرمون المسؤول عن إرسال إشارات الشبع للدماغ، فعند مقاومته، سيظل دماغكِ يعتقد أنكِ جائعة حتى بعد الأكل.

تأثيره على رشاقتكِ: تخزين الدهون في البطن "زيادة الخلايا الدهنية الحشوية (الدهون الخطيرة حول الأعضاء)"، ضعف حرق الدهون( من بدونه، لا تستطيع الخلايا الدهنية التخلص من الدهون المخزنة لاستخدامها كطاقة، وزيادة مقاومة الأنسولين ما يسبب تخزين السعرات الحرارية كدهون بدل حرقها.

علامات نقصه لديكِ: التعب المستمر، آلام العضلات، تقلب المزاج، وصعوبة خسارة الوزن رغم الحمية.

نقص فيتامينات B.. المزاج السيئ والأكل العاطفي

ماذا يُحدث في جسمكِ؟: هذه الفيتامينات ضرورية لصنع النواقل العصبية (السيروتونين والدوبامين) التي تنظم المزاج.

تأثيره على رشاقتكِ: الأكل العاطفي "عندما تكونين مكتئبة أو قلقة بسبب النقص، يتحول الطعام (خصوصًا الكربوهيدرات) إلى مخّدر لتحسين المزاج مؤقتًا". اضطرابات الدورة الشهرية (يزيد من أعراض PMS والرغبة في الأكل قبل الدورة). ضعف التمثيل الغذائي للدهون(من دون B6، لا يتم استقلاب الدهون بشكل صحيح).

علامات نقصه لديكِ: تقلب مزاج شديد، اكتئاب، تشقق زوايا الفم، التهاب اللسان، ونسيان.

نقص فيتامين B12تحديدًا.. الخمول الأيضي الذي يوقف حرق الدهون

ماذا يُحدث في جسمكِ؟: هو المفتاح الذي يشعل محرك حرق الدهون في الميتوكوندريا (محطات الطاقة بالخلايا). من دونه، تعجز الخلايا عن تحويل الأحماض الدهنية إلى طاقة.

تأثيره على رشاقتكِ: تباطؤ الأيض الأساسي (يحرق جسمكِ سعرات حرارية أقل حتى في الراحة)، الإرهاق المزمن (تشعرين بالتعب لدرجة أن أي تمرين يبدو مستحيلًا، وبالتالي تقل حرارتكِ المحروقة يوميًا)، وفقر الدم (يقل وصول الأكسجين للعضلات، فتضعف قدرتها على التحمل لحرق الدهون أثناء التمرين).

علامات نقصه لديكِ: تنميل في الأطراف، شحوب، ضيق نفس، ضعف ذاكرة، لسان أملس أحمر. علمًا أنه شائع عند (النباتيات ومن يُعانين من مشاكل هضمية).

نقص فيتامين C.. الدهون المحبوسة التي لا تحترق

ماذا يُحدث في جسمكِ؟: ضروري لصنع الكارنيتين، وهو الناقل الوحيد الذي يدخل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا لحرقها.

تأثيره على رشاقتكِ: يُسبب الدهون عالقة خارج الخلايا "تخيلي دهونًا تريد الدخول إلى الفرن (الميتوكوندريا) لكن الباب مغلق". ومن دونه، تتراكم الدهون في الأنسجة بدلًا من حرقها. ارتفاع الكورتيزول (يضعف قدرة الجسم على إدارة التوتر، ما يرفع هرمون الكورتيزول إلى تخزين الدهون مباشرةً في منتصف البطن. وضعف حرق الدهون أثناء التمرين (حتى لو مشيتِ ساعة، ستستنفدين سكريات فقط، أما الدهون فستبقى مخزنة).

علامات نقصه لديكِ: سهولة الكدمات، نزيف اللثة، جفاف الجلد، بطء التئام الجروح، واكتئاب خفيف.

نقص الماغنيسيوم.. الجوع الذي لا يشبع والرغبة في السكريات

ماذا يُحدث في جسمكِ؟: ينظم أكثر من 300 إنزيم، منها ما يتحكم بحساسية الأنسولين وإنتاج الطاقة.

تأثيره على رشاقتكِ: رغبة جامحة في السكريات والشوكولاتة بسبب مقاومة الأنسولين، ما يجعلكِ تبحثين عن السكر للحصول على طاقة سريعة.ضعف النوم وزيادة الوزن "ضروري للنوم العميق، لأن قلتها ترفع الغرلين (هرمون الجوع) وتخفض اللبتين (هرمون الشبع)، فتأكلين أكثر". انتفاخ واحتباس سوائل (يؤثر على توازن الصوديوم والبوتاسيوم، ما يُسبب ثقلًا وانتفاخًا يبدو كدهون زائدة).

علامات نقصه لديك: تشنجات عضلية ليلاً، أرق، قلق، خفقان قلب، ورغبة شديدة في السكر (خصوصًا قبل الدورة).

نقص الحديد.. التعب الأيضي الذي يمنع بذل أي مجهود

ماذا يُحدث في جسمكِ؟: يدخل في تركيب الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين. ومن دون أكسجين كافي، لا يمكن حرق الدهون (عملية تأكسد الدهون).

تأثيره على رشاقتكِ: أيض بطيء جدًا (الخلايا تختنق حرفيًا، فتعمل بأقل قدرة، وتحرق سعرات أقل). لا طاقة للرياضة (أقل صعود درج يُسبب لكِ ضيق نفس وتعب، فتتجنبين الحركة تمامًا). ضعف بناء العضلات (العضلات تحرق دهونًا أكثر من الدهون نفسها). علمًا أن نقص الحديد يمنع بناء الكتلة العضلية، ما يخفض حرق السعرات في الراحة.

علامات نقصه لديكِ: تعب شديد، شحوب، برودة الأطراف، هشاشة أظافر، تساقط شعر، ودوخة. (شائع جدًا بسبب الدورة الشهرية الغزيرة).

وأخيرًا، تذكّري دومًا أن نقص الفيتامينات لا يجعلكِ سمينة فقط، بل يجعلكِ سمينة ومتعبة وجائعة طوال الوقت. وقد تكونين تتّبعين أفضل حمية في العالم، لكن جسدكِ معطل وظيفيًاً بسبب غياب مفاتيحه الصغيرة الخفية. لذا، قبل أن تزيدي من قسوة الرجيم أو ساعات التمرين، افحصي الفيتامينات والمعادن السالفة الذكرة (كثيرًا من الأحيان، تصحيح نقص فيتامين D أو الماغنيسيوم أو الحديد هو ما يكسر جدار الثبات). فهل أنتِ مستعدة للانطلاق نحو رشاقة حقيقية بعد أن شرحت لكِ الصورة الكاملة عن أهمية الفيتامينات وبعض المعادن المرتبطة بها وتأثير نقصها على رشاقتكِ؟.