الأهلي يخطر أفشة بقرار العودة وعدم تجديد إعارته للاتحاد السكندري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 04:27 مساءً - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق والمعار حاليا إلى نادي الاتحاد السكندري، لإخطاره برغبة النادي في استعادة جهوده بداية من الموسم المقبل، وعدم وجود نية للتفريط في اللاعب في ظل اهتمام نادي الاتحاد بتجديد عقد الإعارة أو شرائه بشكل نهائي.



عودة أفشة للأهلى



واستقر النادي الأهلي على عودة أفشة في الصيف بعد تألقه مع زعيم الثغر ومساهمته في تحسين نتائج الفريق وتواجده في المنطقة الدافئة في جدول مسابقة الدوري والابتعاد عن مناطق الهبوط في المجموعة الثانية للدوري الممتاز.



رئيس نادي الاتحاد السكندري يكشف موقف أفشة



كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري أن النادي الأهلي تواصل بالفعل مع أفشة لبحث إمكانية استعادته مرة أخرى، رغم تمنياتنا باستمراره مع الفريق وشراء عقده بصفة نهائية نظراً لكونه ركيزة أساسية في القوام الحالي.

أكد رئيس نادي الاتحاد السكندري فى تصريحات صحفية أن أفشة هو الأعلى أجراً داخل صفوف الفريق السكندري حالياً، مشيراً إلى أن الأهلي وقت إتمام الصفقة، لم يطلب مقابلاً مادياً مباشراً، بل وجه إدارة الاتحاد بمنح تلك القيمة المالية للاعب نفسه كراتب سنوي.