أخبار اليمن : ريال مدريد يهزم ألافيس 2-1

ريال مدريد يهزم ألافيس 2-1حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني ليواصل ضغطه في سباق المنافسة على اللقب.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة في أغلب فتراتها، حيث تمكن ريال مدريد من التقدم مستفيدًا من فاعليته الهجومية، قبل أن ينجح ألافيس في تقليص الفارق وإعادة الإثارة إلى اللقاء. ورغم محاولات الفريق الضيف لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة حافظ ريال مدريد على تقدمه حتى النهاية.

ويُعد هذا الانتصار خطوة مهمة لريال مدريد في مرحلة حاسمة من الموسم، إذ يواصل حصد النقاط للحفاظ على موقعه في المنافسة، بينما تجمد رصيد ألافيس بعد خسارة جديدة تزيد من صعوبة موقفه في جدول الدوري.