توقعات برج الجوزاء لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجوزاء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء لشهر أبريل 2024

يبدأ هذا الشهر بتراجع لكوكب عطارد حاكم برجك في برج الحمل لذا عليك بالتأني أثناء محادثاتك وحواراتك لكي تصل رسائلك للآخرين بطريقة صحيحة.

أما عن مواقع الكواكب الأُخرى بهي داعمة للحركة والنشاطات والاتصالات والفرص التي عليك اغتنامها فقد تنشط الصداقات والعلاقات الجديدة والتي قد تكون بعيدة عن موقعك الجغرافي فقد تتعامل مع مواضيع متعلقة بسفر وربما تعاود اللقاء مع أشخاص من الماضي أو تستعيد علاقات كنت قد أهملتها بالسابق.

عموماً علاقاتك الاجتماعية بهذا الشهر مركز لاهتمامك ولكن كن حريص من المنافقين أو المخادعين الذين قد يحاولوا إزاحتك عن موقع أو مكان أو يحيكون بعض الأفخاخ وخاصة بمجالك العملي.

ولكن ولحسن الحظ قد تنقلب الظروف لمصلحتك وتستطيع استدراك الأمور إذا احتفظت بهدوئك وعدم اندفاعك بردّات فعل تجاه هذه الاستفزازات. ولا استبعد حصولك على دعم من جهة قوية أو صديق بالوقت المناسب.

عاطفياً، تعيش مرحلة مليئة بالحماس والتنقل بين العلاقات وقد تدخل علاقة جديدة مع شخص بعيد فانت تكتسب المعارف بسرعة ومهارة وتكوّن صداقات وعلاقات وقد تتحول علاقة صداقة الى حب ولكن لا أرى قرارات جديّة بهذا الشهر.

اعتباراً من تاريخ ٢٠ تهدأ الحركة وتتباطأ الأمور و قد تتأخر بعض النتائج التي تنتظرها فعليك الانتباه من سوء التفاهم وبعض الاحراجات الواردة. أما مالياً فقد تحصل بهذا الشهر على بعض المكاسب أو الدعم المالي وقد يكون من أطراف بعيدة أو ربما من عمل جانبي ولكن صحياً عليك الانتباه و الحرص على سلامتك طوال هذا الشهر.

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