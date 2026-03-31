وزيرة الثقافة للنواب: تعزيز الهوية الوطنية لحماية الأمن القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:24 مساءً - عقدت لجنة الثقافة بمجلس النواب اجتماعين برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بشأن خطة عمل الوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والهيئات.

واستهلت اللجنة اجتماعيها بالترحيب بالحضور، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في تشكيل وعي المجتمع، ودعم استقرار الدولة، وتعزيز الانتماء الوطني.

وخلال عرضها، أكدت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة أن الثقافة تمثل قوة ضاربة وضمير الأمة، ولها دور محوري في حماية الأمن القومي المصري، من خلال مواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكي أن الوزارة تعمل على التنسيق مع المؤسسات التعليمية لنشر الوعي، إلى جانب دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على التراث الثقافي، وتطوير المؤسسات الثقافية، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يمثل الركيزة الأساسية والعقل المفكر للوزارة، ويمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات التي تهدد الدولة، مؤكدة أن الثقافة ستكون خلال المرحلة المقبلة داعمًا رئيسيًا لكافة تحركات الدولة سياسيًا ودبلوماسيًا.

كما أكدت أن الوزارة تستهدف تعزيز الهوية القومية والثقافية للدولة المصرية، وتمكين المبدعين في إطار توجيهات القيادة السياسية، إلى جانب العمل على تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.

وشددت على أن بناء الإنسان يمثل أولوية قصوى، من خلال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتفعيل ثقافة التنمية، ودعم الحقوق الثقافية، إلى جانب تطوير تعليم الفنون، ورعاية الموهوبين والنابغين، وتحسين جودة مخرجاته.

وأوضحت أن مصر تمتلك قوة ناعمة كبيرة تؤهلها للريادة عربيًا وإقليميًا، وهو ما تسعى الوزارة إلى تعزيزه خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع نطاق الأنشطة الثقافية داخليًا وخارجيًا.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة تستهدف نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين، بما يسهم في رفع الوعي بكيفية التعامل مع الموارد المتاحة، مثل الكهرباء ومياه النيل، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على هذه الموارد.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الثقافية وضمان وصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية، من خلال تطوير قصور الثقافة والتوسع في الأنشطة الثقافية.

ومن جانبها، شددت الدكتورة ثريا البدوي، رئيس اللجنة، على أهمية موافاة اللجنة بخطة تفصيلية شاملة تتضمن البرامج التنفيذية للوزارة، لمتابعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.