​مصر وتنزانيا تبحثان إنشاء محطة متعددة الأغراض بدار السلام وتسيير خط ملاحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:24 مساءً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير ريتشارد موتايوبا ماكانزو سفير جمهورية تنزانيا المتحدة بالقاهرة، ​وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع الدول الأفريقية، وتناول اللقاء سبل تدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، بحضور السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بالوزارة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك.

​روابط تاريخية وشراكة استراتيجية نحو التكامل

​أكد الفريق مهندس كامل الوزير في مستهل اللقاء تطلع الدولة المصرية لدفع آفاق التعاون المشترك مع تنزانيا في قطاع النقل، انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. وأوضح الوزير أن التعاون المقترح يقوم على مبدأ التكامل وليس المنافسة، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية المشتركة تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من الشراكة والتكامل الاقتصادي.

​4 نقاط جوهرية في مذكرة التفاهم المرتقبة

​كشف وزير النقل عن تفاصيل مذكرة التفاهم المقرر توقيعها قريباً، والتي تشمل أربعة محاور استراتيجية:

​محطة متعددة الأغراض: إنشاء وتنفيذ محطة بميناء دار السلام عبر تحالف "مصر تنزاني دولي"، كونه البوابة الرئيسية لـ 6 دول حبيسة (مالاوي، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا، أوغندا).

​خط ملاحي جديد: تسيير خط ملاحي يربط الموانئ المصرية على البحر الأحمر (السخنة – سفاجا) بميناء دار السلام التنزاني.

​مناطق لوجستية تبادلية: إنشاء منطقة لوجستية لمصر في تنزانيا وأخرى لتنزانيا في مصر، على غرار تجربة رواندا الناجحة، لدعم الصناعات المشتركة وتوفير فرص العمل.

​الربط السككي السريع: استخدام شبكة القطار السريع في تنزانيا لنقل البضائع من ميناء دار السلام إلى الحدود والدول المجاورة والعكس.

​خبرات الشركات المصرية في خدمة المشروعات التنزانية

​أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك شركات رائدة ذات خبرة واسعة في البنية التحتية، ساهمت في بناء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة العمرانية بمشروعات الطرق والكباري والأنفاق والسدود. وأكد استعداد هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروعات بتنزانيا بأعلى مقاييس الجودة، وأسرع وقت، وأنسب الأسعار، دعماً للعلاقات القوية بين البلدين.

​إشادة تنزانية بالنهضة المصرية وخطوات تفعيل التعاون

​من جانبه، أعرب سفير تنزانيا بالقاهرة عن تقديره العميق للدور المصري والخبرات الواسعة في قطاع النقل والبنية التحتية. وأكد أن مباحثات اليوم خطوة هامة لتحقيق تعاون كبير يتواكب مع قوة العلاقات بين الشعبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاءات مكثفة بين وزيري النقل واللجان الفنية لإطلاق المشروعات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم المشتركة.