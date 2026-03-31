فلسطين تستنفر العرب.. طلب اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة "قانون الإعدام" الباطل وحصار المقدسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:24 مساءً - أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن فلسطين تقدمت بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا وصفه بـ”العنصري والباطل” بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح العكلوك أن هذا التحرك يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لاسيما الانتهاكات الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتقوض حرية العبادة، مشيرًا إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من 30 يومًا، إلى جانب التضييق على الوصول إلى كنيسة القيامة.

وأكد مندوب فلسطين أن إقرار قانون إعدام الأسرى يمثل تطورًا بالغ الخطورة، باعتباره حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف العكلوك أن هذا التصعيد يستدعي تحركًا عربيًا عاجلًا، داعيًا إلى عقد الاجتماع لبحث سبل التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكالها ومظاهرها.