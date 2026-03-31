وزير الصحة: الموازنة الجديدة للتأمين الصحى الشامل نقلة نوعية للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:24 مساءً - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وحساب ختامي موازنة هيئة التأمين الصحي، وحساب ختامي موازنة هيئة الرعاية الصحية للسنة المالية 2024/2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الموازنات تمثل أداة مهمة للوزارة، مؤكداً أن كفاءة الإنفاق تأتي في صدارة الأولويات في ظل التحديات الراهنة، أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودورها في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن محافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، تم وضعها في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة لضمان تطبيقها بكفاءة، مع الالتزام بالأرقام المستهدفة فى الموازنة.

وأشار الوزير، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى موازنات ضخمة، موضحاً أن الدولة خصصت العام الماضي 20 مليار جنيه لدعم المنظومة بعد مناقشات مع وزارة التخطيط، بينما الموازنة الجديدة بلغت 35 مليار جنيه، وأكد أن هذه المبالغ لها مردود واضح على الأرض، مشيراً إلى أن كل محافظة في مصر بها وحدات صحية تعمل ضمن المنظومة، يبلغ عددها نحو 5400 وحدة صحية.

وأوضح الوزير، أن التحديات تتعلق بالعنصر البشري والتشغيل، مشيراً إلى وجود مشاكل تحل في الوحدات الصحية بشكل مستمر، وأن الدولة عند رفع الأجور يتم تطبيقها في العام الأول من الموازنة.

وأضاف أن الباب السادس الاستثماري في الموازنة يمثل أحد أبرز الأبواب، وهو يسهم في تطوير المنظومة بشكل مستمر، رغم أن هناك دائماً مجال للتحسين.

وقال الوزير، إن الدراسات الميدانية المستمرة تتيح الوقوف على مدى رضا المواطنين، مؤكداً أن هناك تطوراً ملموساً في المنظومة الصحية رغم التحديات، مع استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لضمان وصول الخدمة لكل المواطنين.